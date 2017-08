Internacional novamente joga bem e vence Guarani para se aproximar da liderança

Guarani e Internacional se enfrentaram na tarde deste sábado (05), em Campinas, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A equipe visitante levou a melhor, com gols de Eduardo Sasha e Claudio Winck.

Com a derrota, o Bugre segue fora do G-4 da Série B. O Guarani vai ficando na oitava colocação, com 28 pontos. O Bugre volta a entrar em campo na próxima sexta-feira (11), contra o Brasil de Pelotas, no Bento Freitas, às 19h15.

Já o Internacional, com essa vitória, a equipe colorada segue na vice-liderança da Série B. Com 33 pontos em 19 jogos, a equipe do Rio Grande do Sul está atrás apenas do líder, América-MG, que tem 36 pontos. O Colorado volta a campo pelo Brasileiro Série B no próximo sábado (12), contra o Londrina, às 16h30, no estádio Beira-Rio.

Inter domina o primeiro tempo e abre o placar

O inicio do jogo foi de muitas oportunidades criadas, mas sem nenhum problema para os goleiros. Aos 15 minutos, D'Alessandro apareceu pela esquerda e cruzou no segundo poste. Pottker cabeceou pressionado por Gilton, mas mandou a bola para fora. Aos 18', Sasha cobrou o escanteio no primeiro poste. A bola passou por todo mundo e chegou no D'Ale, que mandou de primeira, mas sobre a zaga.

Aos 25 minutos, o Colorado abriu o placar. Edenílson apareceu pelo meio e tocou para Pottker. O camisa 99 cruzou no segundo poste, a bola passou por Damião e chegou a Eduardo Sasha, que bateu cruzado, e mandou para o fundo da rede. Aos 28', o Inter tentou ampliar. Aproveitando da bobeira da zaga do Guarani, Sasha desarmou Genílson e acionou Winck, que chutou de primeira, mas em cima da zaga.

Aos 31', Damião recebeu dentro da área e tentou o chute. Mas bateu fraco, nas mãos de Leandro Santos. Aos 34, Uendel apareceu pela esquerda e tocou para Sasha. Que bateu muito forte, direto pela linha de fundo.

Em segundo tempo equilibrado, Winck decide a partida

Logo no inicio do segundo tempo, o Inter teve a chance de ampliar o placar com Leandro Damião. Em reposição direta, o atacante ganhou do defensor e saiu em velocidade, sem marcação, na cara com o goleiro. Damião driblou o goleiro, ajeitou e tentou o chute. Betinho salvou em cima da linha, e no rebote, Damião mandou de bicicleta para fora.

Aos seis minutos, Richarlyson avançou pela esquerda e acionou Gilton. Os dois tabelaram, o lateral saiu nas costas da defesa do Inter e Cruzou. A bola passou por todo mundo, com muito perigo. Aos oito, o Guarani tentou novamente o empate. Gilton cobrou lateral para área. Richarlyson desviou de cabeça, e Danilo voa para fazer uma grande defesa, com a ponta dos dedos.

O Internacional ampliou aos 34 minutos do segundo tempo. Cláudio Winck dominou pela direta e acionou Nico dentro da área. O atacante dominou, driblou a marcação e foi até a linha de fundo, quando apenas rolou para o lateral empurrar para as redes. O Guarani tentou responder rápido. Aos 39', Eliandro recebeu dentro da área. Cuesta e Danilo se atrapalham e a bola sobrou para o atacante, que rolou para Rentería. O colombiano chutou, e Winck salvou em cima da linha.