Jogo aéreo funciona ante Londrina e zagueiros garantem quarta vitória seguida do Internacional

INCIDENCIAS: Partida válida pela segunda rodada do returno do campeonato brasileiro série b, realizada no estádio Beira-Rio

O Internacional venceu o Londrina pelo placar de 3 a 1 na tarde deste sábado (12). No estádio Beira-Rio, Victor Cuesta e Klaus, duas vezes, garantiram a vitória colorada, Bídia diminuiu para o visitante. A partida era válida pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro Série B.

Com a vitória, o Inter chega a 36 pontos e ocupa a segunda colocação. Já o paranaense Londrina está na 12ª posição, somando 27 pontos.

Inter pressiona, mas peca na finalização das jogadas

Já nos dois minutos de jogo, o Inter foi para cima do Londrina. Pottker cruzou pela direita, e Edson Silva cortou. Em seguida, Rodrigo Dourado chutou forte, mas a bola foi pela linha de fundo. Aos 3’, Victor Cuesta arriscou de fora da área, César fez boa defesa e mandou pra escanteio.

Nos 6 minutos de partida, Eduardo Sasha dividiu a bola com Gustavo Geladeira e acabou caindo na área na hora da finalização. Os jogadores colorados pediram pênalti, mas o árbitro disse que não houve infração.

O Internacional continuava a pressão para cima do Londrina. Gustavo Geladeira parou Leandro Damião com falta e recebeu cartão amarelo. D’Alessandro foi para a cobrança e lançou na área, a zaga adversária afastou. Em seguida, Rodrigo Dourado sofreu falta na intermediaria. Após cobrança curta, Uendel dividiu com Reginaldo e a bola saiu pela lateral. Aos 9’, Sasha recebeu na área pela esquerda, mas cabeceou fraco, facilitando a defesa de César.

Aos 10’ o Londrina teve oportunidade de abrir o placar. O goleiro César fez uma ligação direta, Carlos Henrique apareceu entre dois defensores colorados para finalizar para fora, a direita do gol de Danilo Fernandes. O árbitro marcou escanteio, mas logo voltou atrás e deu tiro de meta para o colorado.

Apesar da dificuldade na finalização, o time colorado manteve a pressão. Aos 17’, após cobrança de escanteio, Klaus apareceu livre e finalizou de cabeça, a bola passou próxima da trave. Em seguida, Pottker recebeu no ataque e finalizou, mas a bola subiu demais. Minutos depois, Winck cruzou pelo lado direito e Damião mandou, de cabeça, para fora.

Passada a metade da primeira etapa, o Internacional continuava com maior posse de bola, mas ainda pecava na finalização. O Londrina por sua vez tinha grandes dificuldades para sair com a bola. Em oportunidade de contra-ataque do time paranaense, Reginaldo cruzou, mas a zaga colorada tirou.

A primeira etapa acabou sem gols. O time da casa ainda tentou com duas vezes com Sasha, mas o goleiro César levou a melhor. Já o visitante teve dois escanteios e a zaga colorada afastou a bola nas duas oportunidades.

Zagueiros garantem vitória colorada

A segunda etapa começou bem para os colorados. Aos 3 minutos Sasha foi derrubado perto da área e a arbitragem marcou falta. D’Alessandro foi para a cobrança e mandou na área, Victor Cuesta desviou de cabeça para o fundo do gol, abrindo o placar no Estádio Beira-Rio.

O Londrina tentou reagir. Claudio Winck fez falta em Ayrton e na cobrança Artur bateu mal, facilitando para a zaga colorada afastar.

Aos 8 minutos o Inter novamente levou perigo à zaga do time paranaense. O time colorado tirou César da jogada, Sasha finalizou em cima da zaga, no rebote tentou novamente, mas Reginaldo salvou o Londrina. Na sequência, Winck fez uma boa finalização de fora da área e César mandou para escanteio. Na cobrança de escanteio, o capitão D’Alessandro mandou a bola no travessão.

Aos 12’, Carlos Henrique quase igualou o marcador para o Londrina. O atacante ficou cara a cara com Danilo Fernandes, que teve tranquilidade para ficar com a bola após a finalização.

Na sequência, o time gaúcho teve a oportunidade de ampliar o placar. William Pottker finalizou de cabeça após cruzamento de Uendel. A bola passou ao lado do gol. Aos 17’, novamente o colorado mandou uma bola para fora, após cruzamento de Edenilson e finalização de Sasha.

Já que o Internacional não ampliou, o Londrina igualou o placar. Aos 23 minutos Artur cruzou na área e Bídia apareceu livre para mandar para o fundo da rede, deixando tudo igual no Beira-Rio.

Não demorou muito para que o Inter voltasse a pressionar buscando o segundo gol. Leandro Damião aproveitou bola que sobrou pela esquerda e finalizou de cabeça. O goleiro César fez defesa. Na sequência, Sasha recebeu na área e matou no peito. A finalização não foi boa, mas rendeu escanteio para o clube gaúcho. Na cobrança, Camilo mandou na área e Klaus marcou o gol, colocando o colorado novamente à frente no placar.

Aos 36 minutos o Internacional novamente cobrou escanteio com Camilo. Repetindo a jogado do segundo gol, Klaus se livrou da marcação e mandou para o fundo da rede, fazendo o terceiro do time da casa.

Apesar da vantagem, nos minutos finais o Colorado continuou indo para cima do adversário. O Londrina por sua vez, buscou tentativas de diminuir a diferença, mas não teve sucesso.