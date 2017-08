Internacional vence ABC de forma consistente, chega a cinco triunfos seguidos e encosta no líder

INCIDENCIAS: Partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, realizada no Estádio Frasqueirão.

Com superioridade, o Internacional venceu o ABC na tarde deste sábado (19). A partida, realizada no Frasqueirão, ficou com o placar de 3 a 0 para a equipe gaúcha.

Essa foi a quinta vitória consecutiva do Colorado, que chegou aos 39 pontos, ficando na vice-liderança, a 1 ponto do líder América-MG. Já o ABC permanece na lanterna do campeonato, com 16 pontos.

Inter domina partida e abre vantagem

A partida começou com o Internacional avançando pela direita. William Pottker lançou D’Alessandro que foi parado com falta. Na cobrança, o meia mandou para fora, levando perigo. Em seguida foi a vez do ABC chegar com perigo. Eltinho chegou pela esquerda e cruzou na área para Tatá, que desviou de cabeça, mas a bola foi para fora.

O Inter pressionava o ABC, que por sua vez marcava em cima, impedindo o sucesso nas jogadas coloradas. Aos 9 minutos, Rodrigo Dourado lançou para D’Alessandro. O capitão passou para Sasha, que cruzou em cima da zaga. No rebote, o camisa 9 tentou cruzar novamente, mas a defesa adversária mandou para escanteio. Na cobrança, D’Alessandro mandou na entrada da área e Pottker finalizou de primeira, levando perigo ao goleiro Edson.

As investidas coloradas continuavam fortes. Aos 14’, Damião recebeu próximo da área, mas acabou saindo pela linha de fundo. No minuto seguinte foi a vez de Cláudio Winck arrancar pela direita e dar o passe para Edenilson, que lançou D’Alessandro. O meia passou para Uendel que fez o cruzamento, para a zaga adversária afastar para escanteio. E foi dessa jogada que se originou o primeiro gol colorado. D’Alessandro cobrou o escanteio, Anderson Pedra afastou mal, e a bola sobrou para Sasha abrir o placar. Ele finalizou de primeira, sem chances para Edson.

Após o gol, o time colorado continuou a ir para cima. Já o ABC continuava a buscar espaço para tentar a saída de bola. Aos 22 minutos Fabinho arrancou pelo meio e finalizou. A bola foi para fora, sem levar perigo ao goleiro Danilo Fernandes.

Aos 28’, William Potker ia invadindo a área do ABC, mas foi parado com falta por Eltinho. A arbitragem marcou penalidade máxima para o Colorado. D’Alessandro bateu colocado no canto direito, o goleiro Edson caiu para o outro lado. Dois a zero para o Internacional.

Passados os 30 minutos de partida, o Inter continuava a comandar o jogo, mas o ABC buscava uma brecha para tentar diminuir a diferença. Aos 36’, Fabinho apareceu pela esquerda e cruzou, a zaga colorada afastou mal. A bola voltou para o atacante, que finalizou para a defesa de Danilo Fernandes.

A reta final da primeira etapa foi de chances coloradas. Aos 41’, Leandro Damião dominou pelo meio e passou para Uendel, o lateral tentou entrar na área, mas foi desarmado. Aos 45, após jogada de Damião, a bola ficou para D’Alessandro, que tocou para Pottker. O atacante tentou cruzar, mas a zaga afastou.

Colorado amplia e garante vitória

O Internacional começou a segunda etapa confirmando a superioridade. Logo no começo, Sasha sofreu falta ao tentar avançar na área. D’Alessandro fez a cobrança, Damião finalizou de cabeça, mas a bola foi para fora. Não demorou muito para que o Colorado ampliasse o placar. Aos 5 minutos William Pottker recebeu na área e finalizou, o goleiro Edson espalmou, e no rebote o atacante mandou para o fundo da rede.

Aos 9’, Edenílson foi acionado pela direita, já dentro da área ele tocou para Sasha. O camisa 9 tentou a finalização de primeira, mas Edson salvou o ABC de tomar o quarto gol. No minuto seguinte, Winck avançou pela direita e fez o cruzamento para Damião. O centroavante finalizou com perigo, mas a bola foi para fora.

Em seguida, foi a vez do ABC aparecer na partida. Após carrinho de D’Alessandro em Bocão, o árbitro marcou falta. Zotti fez a cobrança, mas Damião desviou. Aos 21’, o time da casa tentou avançar com Erivélton, mas o lançamento foi forte e saiu pela linha de fundo. Logo depois, Tatá recebeu e lançou no meio da área, mas a zaga colorada afastou para escanteio. Na cobrança, Erivélton cruzou na área e Pedra finalizou para fora. Aos 26’, o ABC subiu pelo lado direito, após cruzamento, Klaus afastou para escanteio. Após a cobrança, Anderson Pedra desviou e Cleiton finalizou para fora.

Apesar do crescimento do time da casa, o Inter ainda tinha o controle da partida. Aos 32’, Damião recebeu e fez o cruzamento, mas a bola voltou novamente para ele, que tentou novo cruzamento, afastado pela zaga.

Já nos minutos finais, Nico López subiu pela direita e tocou para Edenílson, que lançou Camilo. De primeira, o meia finalizou para defesa de Edson. Aos 44’, Carlos invadiu a área e finalizou, mas Anderson Pedra cortou. A partida terminou com o placar de 3 a 0 para o Colorado.