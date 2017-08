Pottker exalta sequência positiva na Série B e afirma: "Vai ser difícil ganhar da gente"

Pottker exalta sequência positiva do Internacional na B. (Foto: Divulgação/ Internacional)

Embalado na competição após cinco rodadas disputadas, o Internacional alcançou a tão esperada sequência de resultados positivos, a qual o deixou a apenas 1 ponto do líder América-MG. Depois de um primeiro turno de altos e baixos, equipe comandada por Guto Ferreira parece ter encontrado o formato e o caminho certo rumo a liderança da B.

Depois de mais um resultado favorável fora de seus domínios, a alegria já não podia ser contida dentro do vestiário colorado. O autor do terceiro tento da partida, Willian Pottker, falou a cerca da sequência positiva e a dificuldade que outras equipes terão ao encarar o time vermelho daqui para frente.

"É muito importante, tivemos uma sequência boa com três vitórias em casa e suas fora. É muito importante para seguirmos firme na competição. Sempre respeitando, claro, as outras equipes. Mas vão ter que respeitar ainda mais o Inter. Chegamos na competição e vai ser difícil ganhar da gente", disse.

O atacante Leandro Damião, o qual esteve presente nas principais jogadas coloradas, principalmente na segunda etapa, lamentou lances perdidos que, segundo ele, caso concretos, poderiam ter ampliado o placar no Frasqueirão. Atleta ainda exaltou a bela postura adotada pelo time durante todo o embate.

"Resultado poderia ser melhor, soubemos manter a postura fechada. Tive uma bola de cabeça, bola alta, tentei cabecear, mas não deu. Mas fiquei feliz, vamos brigar ali na frente", destacou.

Por sua vez, o lateral-direito Cláudio Winck deu ênfase para a forte "embalada" colorada durante as partidas que, segundo ele, trouxe tranquilidade para o Inter: "Gramado estava um pouco irregular, já tínhamos comentado no aquecimento. Conseguimos fazer um bom jogo, equipe deu uma embalada e é importante para dar bastante tranquilidade", comentou.

Por fim, o técnico Guto Ferreira entre risos, mostrou-se satisfeito com o bom momento de seus comandados na competição e, deu destaque a entrega e amadurecimento dos mesmos no decorrer dos jogos.

"A cada jogo você vai amadurecendo mais, com dificuldades diferentes. Vão estudando sua equipe, criando dificuldades, mas o importante é a maturidade que o grupo vem tendo, marcando, se defendendo. No início do jogo o ABC chegou no ataque, fez uma jogada, mas ficou naquilo. Enquanto a nossa equipe foi cirúrgica: matou na primeira oportunidade, o que foi importante para ter tranquilidade", finalizou.

O Colorado já trabalha em vistas à próxima rodada da segunda divisão. Em casa, a equipe receberá o Paysandu na sexta-feira (25) às 21h30. O time paraense está na 14° colocação com 27 pontos, quatro do 17°, Santa Cruz.