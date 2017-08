Internacional tem melhor média de público dos últimos oito anos da Série B

Foto: Divulgação / S.C.Internacional

Não será por falta de apoio que o Internacional perderá o posto de líder. Embalado com a fase atual, o Inter somou a sexta vitória seguida na Série B do Campeonato Brasileiro. No último triunfo, contra o Paysandu, valeu a liderança, e o público do Beira-Rio foi de 37.083 torcedores, 33.193 pagantes. E com isso, o Colorado chegou a maior média de público na Série B dos últimos oito anos.

Sendo o site fazendonumero.final, o Internacional em 11 jogos no Beira-Rio, soma quase 240 mil pagantes, com a média pagante de 21.687 torcedores por jogo, público que de longe, é o maior da Série B 2017. E a tendência é aumentar esse número com a boa fase atual. E pode passar o Vasco em 2009, um dos melhores públicos de todas as edições da na Série B.

Melhores médias de públicos pagantes na Série B (2009-2017)

2017 – Internacional - 21.687 (Atualmente)

2016 – Bahia - 17.200

2015 – Ceará - 16.557

2014 – Vasco - 14.232

2013 – Sport - 15.580

2012 – Vitória - 16.192

2011 – Sport - 18.499

2010 – Bahia - 18.654

2009 – Vasco - 25.732

Além de ser a maior média da Série B, é uma das maiores da Série A também, posicionado na 4ª posição, atrás do São Paulo com 31.120 pagantes. Veja a lista:



1º - Corinthians – 32.664

2º - Palmeiras – 31.727

3º - São Paulo – 31.120

4º - Internacional – 21.687

5º - Grêmio – 20.919

6º - Flamengo – 20.710

O Colorado mesmo em um ano atípico, e com início de temporada ruim, continua com o apoio do torcedor. Como todo esse apoio, o Internacional busca a sétima vitória consecutiva e viaja a Caxias do Sul para enfrentar o Juventude, no sábado (9), às 16h30 pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Antes disso, recebe o Atlético Mineiro na próxima quarta, às 19h30, pela Primeira Liga.