D'Alessandro e Leandro Damião próximos de superar números de ícones da história do Internacional

D'Alessandro e Leandro Damião podem alcançar marcas históricas no Inter ainda em 2017(Foto: Divulgação/ Internacional)

Contando quatro meses antes do término da temporada, Damião e D'Alessandro podem atingir marcas históricas no clube ainda no ano de 2017. Sendo impactantes em passagens por grandes competições junto ao Internacional, os mesmos buscam novas posições no ranking vermelho.

O meia argentino D'Alessandro, que deve ser poupado no meio da semana diante do Atlético-MG, está deste 2008 no clube, com uma saída breve na temporada de 2016 junto ao River Plate. Quase dez anos depois de sua chegada, o fervoroso e identificado capitão ocupa a 12° posição no ranking dos atletas que mais vestiram a camisa vermelha, com 379 jogos.

Caso D'Ale atue nas 16 partidas restantes pela Série B empatará com o ex atleta e ídolo do clube, Índio, com 395 partidas disputadas na 7° posição. Contudo, não poderá atingir, tampouco superar a marca de Valdomiro, o qual atuou em 803 partidas.

Entretanto, o meia ainda está presente na lista dos maiores goleadores do colorado, lista na qual também se encaixa Leandro Damião. Com 82 tentos marcados, na 17° colocação, o capitão conseguiu superar marcas como as de Alex, Fernandão, Falcão e Nilmar. Assim, está a dois gols de empatar com Flávio Minuano e três de Canhotinho.

Da mesma forma, Leandro Damião também pode superar grandes artilheiros da história vermelha. O centroavante possui dez gols a mais que o meia, ou seja, 92 tentos em 184 embates, assim tornando-se o 14° maior artilheiro do Internacional. Damião está perto de ultrapassar Christian, atacante que teve 98 gols marcados pelo Colorado.

Não é à toa que ambos são de extrema importância na formação do Internacional de Guto Ferreira. Os mesmos tornaram-se peças coringa na mão do técnico que planeja um Inter focado para carimbar todos os resultados possíveis nas competições.