Jogo Inter x Atlético Mineiro AO VIVO online na Primeira Liga 2017

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Junio, Danilo Silva, Ernando e Iago; Charles, Alex Santana, Camilo, Carlos e Nico López; Joanderson.

Os titulares do Inter relacionados por Guto Ferreira para a partida são: os laterais Uendel e Cláudio Wink, o zagueiro Klaus, o volante Edenílson e o atacante Eduardo Sasha, que vem se destacando no time nas últimas partidas.

Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional

Com o meia D'Alessandro poupado, Camilo deverá ter a chance de atuar como titular desde o início da partida. O jogador não participou do primeiro treino da equipe para o duelo, pois foi liberado para resolver questões particulares. Porém, retornou a tempo para o segundo treino e é a principal aposta para o duelo de logo mais.

O Internacional também deverá entrar em campo com uma equipe alternativa. O time Colorado vem de seis vitórias consecutivas na Série B do Campeonato Brasileiro e quer manter o foco na competição. Apenas cinco jogadores do time titular foram relacionados para a partida.

Provável escalação do Atlético-MG: Giovanni, Marcos Rocha, Gabriel, Bremer e Leonan; Roger Bernardo, Yago, Valdívia e Clayton; Robinho e Fred.

Em um último trabalho realizado ainda em solo mineiro, Rogério Micale definiu um time alternativo para encarar o Inter em Porto Alegre. Fred e Robinho, estrelas do time do Galo, estarão em campo.

O Atlético Mineiro foi o segundo colocado do Grupo C da competição. Iniciou a campanha com uma derrota para o Cruzeiro. A partida foi de mando do time azul e terminou com o placar de 1 a 0. O Galo se recuperou na rodada seguinte, vencendo o Joinville, em casa, pelo placar de 2 a 0. Na última rodada da primeira fase a equipe, ainda comandada por Roger Machado, empatou fora de casa com a Chapecoense. O Atlético-MG não entra em campo pela competição desde 1º de março.

O 100% de aproveitamento junto com os seis gols marcados e apenas 2 sofridos deram ao Inter a melhor campanha geral da competição. Assim o Colorado, na medida em que for avançando, sempre jogará em casa na fase mata-mata.

Sem atuar pela competição desde o dia 23 de fevereiro deste ano, o Inter encerrou a primeira fase da competição com 100% de aproveitamento no Grupo A. Na época o clube ainda era comandado por Antônio Carlos Zago e venceu o Brasil de Pelotas (2 a 1) e o Fluminense (1 a 0) no Beira Rio. Fora de casa o Colorado derrotou o Cricúma pelo placar de 3 a 1.

A bola vai voltar a rolar pela Primeira Liga após um longo período. Sem partidas desde abril, a competição entra agora na fase de quartas de final. Em jogo único, no estádio Beira Rio, o Internacional x Atlético Mineiro ao vivo às 19h30 desta quarta-feira (30).