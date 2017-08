Com reservas, Internacional e Atlético-MG se enfrentam pela Copa da Primeira Liga

Após cinco meses, a Copa da Primeira Liga entra em ação novamente. Pelas quartas do torneio Sul-Minas-Rio, Internacional e Atlético-MG se enfrentam no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, às 19h30. É jogo único. Quem passar enfrentará Flamengo ou Paraná Clube, que jogarão no mesmo dia, porém, às 21h45.

A Copa da Primeira Liga está longe de ser uma atração para os torcedores e também para os clubes, dentro e fora de campo. Por isso, Internacional e Atlético-MG guardam vários titulares para os compromissos do Campeonato Brasileiro, que só retorna na semana que vem.

No entanto, perder ninguém quer. E quem vai entrar no jogo terá uma oportunidade interessante de mostrar serviço. Portanto, teremos um bom jogo nesta quarta-feira, sem falar que as camisas de Internacional e Atlético-MG pesam bastante.

Guto Ferreira segura titulares e dá chances para outros jogadores

A Série B do Brasileirão só volta para o Internacional no dia nove de setembro contra o Juventude. Com tanto tempo fora do principal objetivo colorado na temporada, o técnico Guto Ferreira não quer arriscar e vai colocar time reserva contra o Atlético-MG.

No último treino da equipe antes da partida, Guto Ferreira repetiu a dose do treino de segunda-feira e poupou jogadores como Víctor Cuesta, Rodrigo Dourado, D'Alessandro, Leandro Damião e William Pottker, dando a entender que utilizará reservas contra o Atlético-MG.

O atacante Carlos, emprestado pelo Atlético-MG ao Inter foi liberado pelo clube mineiro após um "acordo de cavalheiros". Em compensação, o colorado gaúcho autorizou Valdívia a atuar pelo Galo. Outro nome que ganhará oportunidade é Camilo. Reserva de D'Alessandro, o meia será o armador do time contra o alvinegro.

Micale só escala dois titulares e poupa os demais atletas contra o Inter

Sem disputar o Campeonato Brasileiro até sábado (9), quando irá encarar o Palmeiras, em Belo Horizonte, o técnico Rogério Micale não vai dar chance para o azar. O treinador contou com o auxilio da preparação física para definir os relacionados para o jogo contra o Internacional.

Em relação ao jogo contra a Ponte Preta, pelo Brasileirão, apenas o lateral-direito Marcos Rocha e o meia Valdívia vão atuar diante do Inter. Outros titulares como Victor, Leonardo Silva, Fábio Santos, Adilson, Elias, Luan e Rafael Moura ficaram em Belo Horizonte. Para completar, Otero e Cazares estão servindo as seleções da Venezuela e do Equador, respectivamente, e o lateral Alex Silva cumpre suspensão pela expulsão contra o Grêmio, quando ainda atuava pelo América-MG.

As grandes novidades do time são as presenças do zagueiro Gabriel, recuperado de lesão na costela que sofreu contra o Flamengo, pelo Brasileirão. E os atacantes Fred e Robinho. O primeiro perdeu a vaga de titular no ataque para Rafael Moura, e o último não começava uma partida há sete jogos.

Caso não haja vencedor durante os 90 minutos, a decisão da vaga para as semifinais será decidida nas penalidades máximas.