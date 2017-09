Guto Ferreira elogia e demonstra crença no futebol do atacante Nico López

Nico López foi um dos poucos que brigam diretamente pela titularidade a estar em campo diante do Galo. Imagem de jogo contra o Oeste (Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

Após a eliminação na Copa da Primeira Liga, o técnico Guto Ferreira não parecia muito abalado com o resultado. Com uma certa tranquilidade, o treinador explicou a ida com os reservas e avaliou o desempenho ao todo da equipe. Dentre os elogiados, o principal foi o atacante Nico Lopez. Guto Ferreira fez questão de falar sobre o desempenho favorável do uruguaio e que não será nenhuma surpresa se, mais pra frente, o atacante colorado ganhar uma vaga na equipe titular.

"Quando um jogador faz o que ele fez (participa da marcação), se compromete, a gente toma conhecimento de que ele sabe fazer. A capacidade ofensiva dele é diferenciada, se não deixar esse ritmo cair, passa a ter uma disputa sadia. Vão crescer os outros e ele vai incomodar em algum momento. Isso é crescimento de grupo e de equipe", disse o técnico colorado.

O treinador elogiou também o sistema defensivo do colorado, principalmente do zagueiro Ernando, quando disse que fez uma partida muito sólida e que é importante ter um jogador como ele no elenco. Outro elogiado foi o lateral esquerdo Iago, que, segundo o comandante colorado, superou as expectativas que tinha sobre ele. Guto Ferreira também enalteceu o grupo e disse que é bom que todos ganhem oportunidades e possam jogar para que a força do grupo aumente cada vez mais.

Ao todo, Guto disse que estava bem satisfeito com a apresentação do grupo contra o Atlético MG e que conseguiu fazer as observações que gostaria e pretende usar os jogadores que agradaram para agregar o grupo na reta final da Série B.