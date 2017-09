Camilo tem lesão confirmada e desfalca Internacional por três semanas

(Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional)

Ainda sem saber se contará com D’Alessandro para o duelo contra o Juventude em Caxias do Sul, Guto Ferreira vai encarar mais um problema para montar o time. Uma das principais contratações do Inter para a temporada, o meia Camilo, sofreu uma lesão muscular na panturrilha direita e desfalcará o Inter por três semanas.

Camilo sentiu a panturrilha ainda na última quarta-feira (30), durante a derrota por 1 a 0 e eliminação do Inter para o Atlético Mineiro pela Primeira Liga.

Problema maior para Guto Ferreira que ainda aguarda por uma possível liberação de D’Alessandro, que foi diagnosticado com um edema na coxa direita após o jogo treino diante do Cruzeiro-RS, realizado no último sábado (2). O capitão Colorado passará por avaliações durante a semana para saber se poderá encarar o Juventude na serra.

Caso D’Alessandro não seja liberado, Juan deve entrar no time. Guto Ferreira também não contará com o volante Rodrigo Dourado, suspenso pelo terceiro cartão amarelo e com o zagueiro Danilo Silva, com entorse no tornozelo direito. Nova chance para Charles, que será o substituto no meio de campo. Victor Cuesta também voltou aos treinos e deverá formar dupla de zaga com Klaus.

Sem perder muito tempo Guto Ferreira já testou o time com Juan na manhã desta terça-feira (05). O treinador Colorado treinou jogadas ofensivas onde o atleta de 21 anos colocava William Pottker, Leandro Damião e Eduardo Sasha em condições de finalização.

Guto Ferreira trabalhou com: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Klaus, Víctor Cuesta e Uendel; Charles, Edenílson e Juan; William Pottker, Leandro Damião e Eduardo Sasha.

O Colorado volta aos treinos na tarde de quarta-feira (06). O time volta a campo pela Série B do Campeonato Brasileiro no próximo sábado, às 16h, onde encara o Juventude fora de casa.