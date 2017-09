De olho na liderança da Série B, Internacional encara desesperado Figueirense no Beira-Rio

INCIDENCIAS: Partida válida pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, sendo disputada no estádio Beira Rio, em Porto Alegre

Após ter tropeçado na última rodada e ver o América-MG retomar a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, o Internacional volta a campo neste sábado (16), às 16h30, no estádio Beira Rio diante do Figueirense, que pretende fazer deste jogo uma Copa do Mundo, já que a situação do clube preocupa.

Ernando será substituto de Klaus na zaga Colorada

Além da liderança o Internacional também perdeu o zagueiro Klaus na última partida contra o Juventude. O jogador levou a pior após cair de mal jeito e acabou fraturando o punho esquerdo. O jogador passou por cirurgia e desfalca o Inter por dois meses.

Ernando, que entrou no lugar de Klaus na última partida, deverá formar a dupla de zaga junto com Victor Cuesta diante do Figueirense. Preocupada com a situação do zagueiro, a direção do Inter antecipou a volta de Thales que estava atuando por empréstimo no CSA-AL. O atleta de 24 anos deverá ficar à disposição de Guto Ferreira no banco de reservas.

Guto Ferreira teve a semana livre para preparar o time para o jogo diante do Figueirense. O treinador Colorado realizou atividades de bola parada e um treino tático em campo reduzido, para aproximar as linhas do time. A atividade contou com o retorno do capitão D’Alessandro, recuperado de lesão na coxa esquerda. Rodrigo Dourado também treinou entre os titulares, após cumprir suspensão na última rodada. Guto quer que o time “rode” mais a bola e tente encontrar espaços na defesa adversária.

Para voltar a liderança o Colorado precisa vencer o Figueira e torcer por um tropeço do América-MG diante do Ceará. Claudio Wink, lateral do Inter, falou em secar o adversário, confira:

“A gente acaba olhando os jogos. Eu sempre estou olhando. Eu espero que eles não consigam a vitória. Espero que eles tropecem. Quando a gente joga, eles torcem contra. O mais importante é fazer o resultado, manter as vitórias e a boa fase. A gente vai encontrar o América em casa, e vamos para dentro deles”, declarou Winck.

Provável escalação do Inter: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Ernando, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson, D'Alessandro, William Pottker e Eduardo Sasha; Leandro Damião.

Figueira com a chance de deixar o Z4

As vésperas de uma partida importante na luta do time contra o rebaixamento, o Figueirense saiu derrotado no STJD. O time alvinegro foi multado em R$10 mil além de três jogos, como visitante, sem a presença da torcida. A punição veio após incidentes envolvendo a torcida ainda na 17ª rodada da Série B, diante do Vila Nova-GO. Além disso o time de Santa Catarina não poderá abrir o setor B do estádio Orlando Scarpelli por três jogos.

O Figueirense tem a chance de deixar a zona de rebaixamento nesta rodada. Para isso o time catarinense precisa vencer o Internacional fora de casa e torcer por um tropeço do Goiás, que também joga fora, diante do Santa Cruz.

Milton Cruz, treinador do Figueirense não vai poder contar com o lateral-esquerdo Lazaroni e com o atacante Jorge Henrique, machucados. Suspenso, o meia Zé Antônio também é desfalque para o jogo em Porto Alegre. Milton Cruz vem repetindo o time nos treinamentos da semana e vai contar com João Lucas, Xuxa e Pereira no lugar dos ausentes. O zagueiro Leandro Almeida também deve ser titular na partida.

Com portões abertos para a torcida, o Figueirense volta aos treinos na manhã desta sexta-feira (15) antes de embarcar para a capital Gaúcha.

Provável escalação do Figueirense: Saulo; Dudu, Marquinhos, Naylhor e João Lucas; Pereira, Abuda, Marco Antônio e Xuxa; Zé Love e Henan.

Com 42 pontos na classificação, o Internacional é o vice-líder da Série B. O Figueirense soma 25 pontos conquistados na 17ª posição. A partida terá a arbitragem de Pericles Bassols Pegado Cortez, auxiliado por Clovis Amaral da Silva e Cleberson do Nascimento Leite.