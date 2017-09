Pottker comenta boa fase vivida no Inter: "Minha afirmação na equipe é consequência do trabalho"

(Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional)

William Pottker voltou a balançar as redes no último sábado (16) na vitória do Internacional sobre o Figueirense pela Série B do Campeonato Brasileiro. O ataque do Inter é o mais efetivo da competição, com 38 gols marcados. William Pottker balançou as redes em oito oportunidades e é o artilheiro do time. Jogando mais aberto pelo lado esquerdo, o atacante também vem sendo muito útil dando assistências para seus companheiros. Já são cinco até o momento, ficando somente atrás de D’Alessandro, com oito passes para gols.

William Pottker está a três gols de Jonatas Belusso e Tiago Marques, artilheiros da Série B. O camisa 99 afirmou, na nesta segunda-feira (18), que a situação não incomoda e que a prioridade no momento é o acesso do Inter para a Série A.

“Quando eu cheguei no Inter eu falei que eu queria ajudar sem pensar na artilharia. Primeiramente, vamos buscar o objetivo do clube. O primeiro, qual é? O acesso. O segundo objetivo é ser campeão e só depois vêm os objetivos do atleta. É claro que se eu tiver uma bola cara a cara com o goleiro, e o Leandro Damião estiver livre do meu lado, eu não vou hesitar em passar a bola para ele. As oportunidades que eu tiver, se eu aproveitar, eu tenho grandes chances de buscar esta artilharia sim”, declarou Pottker.

Logo que entrou no time, William Pottker se sentiu muito à vontade e não precisou de muito tempo de adaptação. Segundo o jogador, os números positivos dele nesses 19 jogos são consequências do trabalho.

“Minha afirmação na equipe é consequência do trabalho. Fui me adaptando. Hoje estou muito entrosado com todos os atletas. Fico muito feliz pela confiança dos meus companheiros. Todos me apoiam e aconselham para eu representar da melhor maneira”, avaliou o artilheiro do Inter.

Faltam aproximadamente seis vitórias, ou 18 pontos, para o Inter buscar o acesso para a elite do futebol brasileiro. William Pottker falou sobre a importância de não entrar em zona de conforto e manter o foco no objetivo.

“Isso é uma coisa que a gente tem que saber lidar. A gente não pode passar a ansiedade do torcedor e do pessoal de fora para dentro do grupo. É difícil lidar com isso. Quando você ganha um, dois, três jogos, você entra no comodismo e acha que isto vai acontecer a qualquer momento. Não é assim. A gente vai enfrentar uma equipe que está em penúltimo lugar, mas que antes do campeonato começar era uma das cotadas a subir. Se nós entrarmos no comodismo, vamos acabar pecando. Temos que manter os pés no chão. Quando entramos no comodismo nós perdemos merecendo perder. Temos que focar no acesso e nas vitórias que necessitamos”, afirmou Pottker.

Sem o meia D’Alessandro, suspenso, o Inter volta a campo no próximo sábado (29). Fora de casa a equipe de Guto Ferreira encara o Náutico, que luta contra o rebaixamento. A partida está marcada para às 16h30 no estádio Lacerdão, em Caruaru.