Inter quer retornar à liderança da Série B em duelo de opostos contra o Náutico em Caruaru

INCIDENCIAS: Jogo válido pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, sendo disputado no estádio Lacerdão, em Caruaru-PE

Em situações distintas na Série B do Campeonato Brasileiro, Náutico e Internacional se encaram às 16h30 deste sábado (23) no estádio Lacerdão, em Caruaru-PE. Com 20 pontos na vice-lanterna da competição, os donos da casa tentam desesperadamente afastar a má fase. Já os visitantes esperam a vitória, para retomar a liderança da competição. Com um jogo a menos que o América-MG, o Colorado soma 45 pontos na segunda colocação. Pode igualar em pontos e superar os mineiros no número de vitórias.

Náutico quer "caldeirão" em Caruaru

Roberto Fernandes, treinador do Náutico, fez mistérios durante a semana e ainda não revelou quem encara o Inter. A tendência é que haja mudanças na lateral direita. Sueliton deve entrar no time na vaga de Joazi. O zagueiro Breno Calixto também volta ao time. O jogador será o substituto de Felipe Gabriel. Outra baixa no time será do lateral-esquerdo Henrique Ávila, suspenso. Manoel entra no lugar.

Com a Arena Pernambuco cedida para shows, o Náutico acabou optando por mandar a partida diante do Inter no Lacerdão, casa do Central-PE. A principal diferença encontrada é a qualidade do gramado. Para Calixto, zagueiro do Timbu, o time precisa passar por cima das dificuldades e fazer um bom jogo:

"Estamos acostumados com o gramado da Arena, que dispensa comentários. Mas, para quem quer sair dessa situação, não importa o gramado. Estamos preocupados com o Inter. Pode ser grama, terra ou pista. O gramado aqui é um pouco duro e irregular. Como o Internacional é muito técnico, pode atrapalhar mais eles que a gente", declarou o zagueiro.

Roberto Fernandes preferiu não falar sobre a qualidade do campo e falou sobre o apoio da torcida, além do bom retrospecto jogando em Caruaru:

"O Náutico aqui, historicamente, sempre fez bons jogos, teve bons resultados e muito apoio dos torcedores da região. É isso que vamos precisar nos quatro jogos. O Lacerdão será o nosso caldeirão, a nossa casa. Que a gente possa conquistar os resultados e ser muito feliz aqui", disse Roberto Fernandes.

Provável escalação do Náutico: Jefferson; Sueliton, Feliphe Gabriel (Aislan), Breno Calixto e Manoel; Amaral, William Schuster, Diego Miranda, Giovanni e Rafinha; Rafael Oliveira.

Sem Cláudio Wink, Alemão volta ao time titular no Internacional

Para a parida longe de Porto Alegre o Internacional contará com Alemão na lateral direita. O jogador assume a posição após Cláudio Winck ser diagnosticado com lesão muscular na coxa esquerda. Alemão voltou ao time no último sábado, em casa, vitória sobre o Figueirense. Suspenso, D’Alessandro também é ausência certa na equipe do treinador Guto Ferreira.

Alemão, que está voltando agora ao time, prefere fazer o simples e focar mais na parte defensiva e se diz confiante no bom trabalho:

"A dificuldade maior é o entrosamento. Fiquei muito tempo afastado. Procurarei fazer o simples. Se puder, ajudarei o ataque, mas preciso ter comprometimento ali atrás. Estou bem tranquilo. Meus companheiros e o técnico confiam no meu trabalho", afirmou o lateral

Ainda em Porto Alegre o treinador começou a esboçar a equipe que mandará a campo no Lacerdão. A dúvida fica no meio de campo. O volante Felipe Gutiérrez e o meia Camilo disputam a posição deixada pelo capitão D’Alessandro. Em um treino coletivo, Guto Ferreira trabalhou mais com Gutiérrez. O chileno foi responsável por deixar os atacantes na cara do gol.

Guto Ferreira também trabalhou bolas aéreas defensivas, pois entende que o time do Náutico possa usar esse tipo de jogada para chegar ao ataque. Na jogada defensiva Guto cobrava um rápido contra-ataque após o corte da defesa. Essa parte do trabalho não contou com registro de imagens.

A provável escalação do Inter tem: Danilo Fernandes; Alemão, Ernando, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson, Felipe Gutiérrez (Camilo), William Pottker e Eduardo Sasha (Nico López); Leandro Damião.