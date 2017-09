Damião marca e Internacional derrota Náutico em Caruaru para retomar ponta da Série B

Neste sábado (23), pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Internacional retomou a liderança. O Colorado venceu o Náutico pelo placar de 1 a 0, com gol de Leandro Damião, chegando ao 94º com a camisa vermelha. No primeiro jogo do Timbú em Caruaru como mandante no estádio Lacerdão, os alvirrubros pernambucanos saíram derrotados e, por sua vez, permanecem na 19ª posição, com 20 pontos. Já os gaúchos, na primeira colocação, com 48 pontos, estão cada vez mais próximos de confirmar a volta à elite do futebol nacional.



O Internacional volta a jogar na próxima quarta (27), contra o América-MG, às 19h30, no estádio Beira-Rio. Já o Náutico entra em campo um dia antes, às 20h30, contra o Paraná, no estádio Durival Britto.

Primeiro tempo de poucas oportunidades

Mesmo com o gramado irregular, o que dificultou as trocas de passes, o Internacional foi o que chegou mais próximo de marcar o gol. A primeira bola de perigo foi de Edenílson, no início do jogo. O volante recebeu a bola na ponta direita da área e bateu perto do ângulo esquerdo. Logo depois, Damião chutou forte de fora da área e forçou o goleiro Jeferson espalmar, e Breno tirar a bola para linha de fundo.



O terceiro lance de perigo, aconteceu no minuto seguinte, com Victor Cuesta, em cobrança de escanteio, Dourado desvia de cabeça, e sobra para o zagueiro, que chuta para o chão, acertando a trave direita. E o Náutico chegou com perigo somente aos 23 minutos, com finalização de Diego Miranda ao receber cruzamento de Manoel, onde Danilo Fernandes defendeu bem.

Superioridade colorada no segundo tempo

O gol do Inter veio na insistência, e com tantas tentativas, o gol saiu logo aos 5 minutos, com cruzamento milimétrico de Edenílson para Leandro Damião completar de cabeça. O ataque gaúcho seguiu sendo superior na partida, sendo o único lance de perigo do Timbú foi de Rafael Oliveira, que com lançamento de William Schuster, errou a finalização com o goleiro colorado saindo muito bem na bola.



A atuação de goleiro pernambucano evitou uma goleada no Lacerdão. No final do segundo tempo Nico López fez jogada individual pela direita, que rolou para Pottker, chutando desequilibrado, e no desvio de Damião, Jeferson espalma. A bola voltou para o camisa 22, que dá uma bicicleta, e novamente o goleiro defende.



E a partida acaba com uma vitória na insistência do Inter, 1 a 0 no Lacerdão, retomando a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro.