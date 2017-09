Colorados comemoram vitória longe de casa e ressaltam desejo de apressar garantia do acesso

(Foto: Divulgação/Inter)

O Inter visitou o Náutico na tarde deste sábado (23) pela 25ª rodada da série B do Campeonato Brasileiro. Com gol de Leandro Damião na segunda etapa, o colorado venceu a partida no Estádio Lacerdão por 1 a 0 e reassumiu a liderança da competição. O Inter está com 48 pontos, mesma pontuação do vice-líder, América-MG, porém o time gaúcho leva vantagem no número de vitórias.

Após a partida os jogadores do Inter destacaram a importância da vitória e ressaltaram a vontade de garantir o acesso à primeira divisão o quanto antes. O lateral-esquerdo Uendel, comentou sobre a importância dos três pontos fora de casa neste momento da competição: “Competição está afunilando. A rodada foi ruim. A vitória foi muito importante para nós. Conseguimos jogar em um gramado ruim. Perdemos chances de ampliar. Mas os três pontos é o que conta.”.

O goleiro Danilo Fernandes falou sobre o grande confronto diante do América na próxima rodada e evitou projeções sobre acesso: “Temos mais uma final na quarta-feira. Temos que vencer o maior número de jogos possíveis. Vamos degrau a degrau. Não vamos fazer projeções. Queremos conseguir esse acesso logo.”.

Leandro Damião, autor do único gol da partida, também ressaltou a vontade de garantir logo a vaga na série A do próximo ano: “Queremos conquistar nosso objetivo o mais rápido possível. A liderança é importante. Queremos subir.”. O centroavante ainda destacou a bela atuação do goleiro pernambucano: “Fizemos nosso jogo. Poderíamos ter feito mais, mas o goleiro do Náutico estava muito inspirado.”.

Na próxima quarta-feira (27) o Inter tem confronto direto contra o vice-líder, América-MG. A partida que valerá a liderança do campeonato ocorre no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, às 19h30min.