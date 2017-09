Guto Ferreira enaltece vitória do Internacional sobre o Náutico: "Passamos no teste"

Guto Ferreira enaltece a vitória: "Era de suma importância" (Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

No nordeste brasileiro o Intenacional bateu o Náutico por 1 a 0. A vitória veio na tarde deste sábado (23), em partida válida pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017, no estádio Luiz José de Lacerda, o Lacerdão. Após cruzamento de Edenílson, Leandro Damião testou e mandou para o fundo das redes, logo aos 5 minutos do segundo tempo.

O rendimento da equipe foi aprovado por Guto Ferreira. Após o término da partida, o treinador avaliou o rendimento de seus comandados.Segundo Guto, a irregularidade do gramado acabou gerando mais competitividade. O comandante ainda sublimou a forma ágil da equipe para adaptação diante dos dilemas encontrados ao longo do jogo.

"A vitória era de suma importância. Tivemos que nos adaptar, mas passamos no teste. Houve dificuldades normais, mas no todo, fizemos um bom primeiro tempo. Melhoramos mais no segundo, mas o Jefferson fez grandes defesas. O Sasha pegou um chute, mas desviou no morrinho e quase foi para escanteio. O gramado permitiu um jogo de competitividade, muito contato. O que nos deixa contente é que o Inter fez uma boa partida", exaltou.

Sem D'Alessandro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Guto Ferreira decidiu escalar o chileno Felipe Gutiérrez. Camilo, substituto imediato do argentino, voltou recentemente de lesão. O que fez o comandante optar por Gutiérrez. Para o treinador, o chileno respondeu às expectativas.

"O D’Alessandro é mais ofensivo, extremamente adaptado ao clube. Tem uma liderança. Felipe (Gutiérrez) tem qualidade. Contribuiu muito. Muitas jogadas saíram do pé dele. Tirei porque já tinha amarelo e estava desgastado. Não posso ficar com comparações. Mesmo sem o D'Alessandro, soubemos jogar o jogo e tivemos qualidade", avaliou.

Com a vitória, o Colorado retomou a ponta da tabela. Os gaúchos chegaram aos 48 pontos. Mesmo número que o América-MG. Porém, os vermelhos detém um número maior de vitórias. São 14 para o Saci e 13 para o Coelho. O próximo compromisso do Inter será diante do seu torcedor. O adversário será justamente o América-MG. A partida será na próxima quarta-feira (27), às 19:30, no estádio Beira-Rio, encerrando a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017.