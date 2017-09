Jogadores do Inter comemoram vitória e enaltecem duelo contra adversário direto

Nico López fechou o placar na vitória por 2 a 1 sobre o América-MG (Foto: Divulgação / S.C. Internacional)

Após o término do jogo entre Internacional e América, os jogadores colorados festejaram muito a vitória. Se reuniram no meio do campo e agradeceram a torcida. Enalteceram também a equipe adversária que deu trabalho para o Inter. William Pottker, Leandro Damião e Nico falaram sobre o jogo. Pottker disse:

"Foi um grande espetáculo. A equipe é bem ajeitadinha, bem na marcação, parabéns ao técnico deles que está fazendo uma grande Série B. Uma grande vitória com grande público. Um jogo de Série A realmente, onde as duas equipes propuseram o jogo."

Leandro Damião também elogiou a equipe do América e disse que tem certeza que o Coelho vai subir pelo futebol que foi apresentado neste jogo.

Já Nico López estava muito feliz. Saiu do banco para fazer o gol da vitória e ainda era aniversário do seu filho que sempre o acompanha nos jogos. "Um dia especial, hoje é aniversário do meu filho. Muito contente com a vitória."

Além dos atacantes enaltecerem a qualidade do adversário, Uendel também comentou sobre e também da importante vitória do Inter.

"Jogo muito importante. Sabíamos que era um jogo de caráter decisivo. Não era uma final, mas é como se fosse. As duas melhores equipes brigando pela liderança. O jogo foi muito aberto, as duas equipes tendo chances. A gente sabe que subimos um degrau muito importante rumo ao acesso. Um jogo desses temos que comemorar 20 dias”, afirmou.