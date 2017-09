Contagem regressiva ao acesso: O caminho do Inter na reta final da Série B

Torcedor colorado já começou contagem regressiva para seu retorno para Série A. Foto: Divulgação/ Internacional

A arrancada do Internacional no final do primeiro turno, somado ao começo avassalador do returno colocou o Colorado dentro dos trilhos, são nove vitórias em dez partidas, o que faz com que o torcedor já comece a pensar no dia do acesso, quando será e o que é necessário para chegar lá.

Líder com 51 pontos em 26 rodadas, com três de vantagem para o América-MG (equipe que o colorado vem de vitória por 2 a 1) e com nove pontos de vantagens para o 5º colocado Ceará, aliviou o ambiente conturbado vivido no Beira-Rio e agora começa a criar a expectativa do retorno a Série A.

Segundo alguns matemáticos e a média das equipes que conseguiram os acessos nos anos anterior, rara as exceções, com 63 pontos se consegue o retorno a Série A, ou seja, o Internacional estaria a 4 vitórias do retorno, tendo ainda 12 partidas para realizar, então é melhor ficar de olho em que serão os próximos adversários colorado:

27ª Rodada:

Santa Cruz Futebol Clube

Local: Estádio Beira-Rio

Classificação: 16ª

Com 29 pontos em 24 rodadas, a equipe de Recife que caiu junto com o Inter da Série A em 2016 briga para não cair para a Série C. A má campanha do Tricolor Coral reflete na quantidade de troca de treinadores: Marcelo Martelotte é o 4º técnico a pisar na casamata tricolor. O Santa Cruz chega ao Beira Rio defendendo uma invencibilidade de 4 partidas sem derrota.

28ª Rodada:

Paraná Clube

Local: Arena da Baixada, Curitiba

Classificação: 2ª

Líder do returno e com oito vitórias em dez rodadas, o Paraná se tornou um forte candidato ao acesso e rival direto do Internacional na luta pelo título. Nem a polêmica demissão de Lisca contaminou o vestiário. Assim como o Inter, o clube de Curitiba já faz as contas para retornar a Série A depois de 10 anos. Deverá ser o duelo mais difícil do Inter na B.

29ª Rodada:

Grêmio Esportivo Brasil de Pelotas

Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre

Classificação: 11ª

Com uma campanha cheio de altos e baixos, o Xavante está de olho na parte de baixo da tabela, atualmente os comandados de Clemer (velho conhecido do Inter) estão á 4 pontos da zona de rebaixamento. Em 2017, Internacional e Brasil de Pelotas se enfrentaram três vezes, sendo três vitórias coloradas.

30ª Rodada:

Boa Esporte Clube - MG

Local: Estádio Municipal de Varginha

Classificação: 9ª

Pedra no sapato do Internacional no primeiro turno, o Boa foi a única equipe que conseguiu vencer o Internacional dentro do Estádio Beira Rio na Série B. A equipe do interior mineiro ainda sonha com o acesso e poderá chegar nessa rodada com grandes chances de brigar pelo G-4, o duelo novamente deverá ser muito difícil ao Inter.

31ª Rodada:

Criciúma Esporte Clube

Local: Estádio Heriberto Hülse, SC.

Classificação: 8ª

Provável postulante a briga por uma vaga no G 4, o Tigre subiu de produção durante o campeonato. Jogando no Beira Rio diante de um Internacional ainda pressionado, a equipe catarinense deixou a vitória escapar aos 48 minutos do segundo tempo com um gol de cabeça de Klaus, gol que salvou a cabeça de Guto Ferreira.

32ª Rodada:

Ceará Sporting Club

Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre

Classificação: 5ª

Confronto direto por vaga no G-4, a equipe nordestina constantemente marca presença entre os quatro primeiros e poderá ser um adversário duro para o Internacional. Poderá ser o jogo do acesso colorado, depende muito de como a equipe de Guto Ferreira se comportar nos jogos anteriores. Caso contrário poderá ser um jogo dramático.

33ª Rodada:

Clube de Regatas Brasil (CRB) de Alagoas

Local: Estádio Beira Rio, Porto Alegre

Classificação: 14ª

A equipe de Alagoas chegou a passar algumas rodadas dentro do G-4 da Série B, inclusive venceu o Internacional por 2 a 0 em Maceió. Porém o sonho acabou e a equipe do veterano Zé Carlos despencou na tabela de classificação e hoje está bem próxima do Z-4, somando apenas três pontos dos últimos 15 disputados.

34ª Rodada:

Luverdense Esporte Clube

Local: Arena Pantanal

Classificação: 15ª

Outra equipe postulante a uma vaga no Z-4, a equipe de Lucas do Rio Verde briga desde a primeira rodada contra o rebaixamento, mesmo assim deu um sufoco danado no Inter em pleno Beira Rio, jogo marcado por um gol polêmico nos acréscimos. O calor de Mato Grosso também se torna um adversário e ser batido pelos gaúchos.

35ª Rodada:

Vila Nova Futebol Clube - MG

Local: Estádio Beira Rio, Porto Alegre

Classificação: 4ª

Uma das equipes mais regulares dessa Série B, o Vila Nova surpreendeu a todos e se tornou um forte candidato ao acesso a série A, os goianos não conhecem a Série A desde 1985 para ter noção do sonho que a torcida vive com essa campanha. Além de um duelo direto pelo G-4, Internacional e Vila Nova pode ser um confronto direto pelo título.

36ª Rodada:

Oeste Futebol Clube

Local: Arena Barueri, SP.

Classificação: 7ª

Outra grata surpresa dessa Série B, apenas um começo de altos e baixos, a equipe do interior paulista engrenou quatro vitórias nos últimos cinco jogos e se aproximou do G-4. Apesar de ser de Itápolis, a equipe manda seus jogos para a Arena Barueri. As equipes se conhecem, já se enfrentaram duas vezes em 2017, com dois triunfos colorado.

37ª Rodada:

Goiás Esporte Clube

Local: Estádio Serra Dourada, GO.

Classificação: 18ª

Segunda equipe com maior arrecadação da Série B, nem precisa comentar a decepção de todos com o Goiás, em uma crise sem fim a equipe goiana esta dentro da zona de rebaixamento para a Série C, o que seria catastrófico para o tradicional clube esmeraldino. Duelo que pode decretar a rebaixamento dos verdes e ser de uma despedida do lado vermelho da Série B.

38ª Rodada:

Guarani Futebol Clube

Local: Estádio Beira Rio, Porto Alegre

Classificação: 13ª

Jogo da despedida da Série B? Jogo do título? O torcedor colorado espera que a resposta para ambas as perguntas sejam sim! A equipe colorada encerra a sua participação em casa contra o Bugre que hoje ocupa a parte intermediária da tabela, mas que devido a queda de produção, é bem provável que esteja lutando contra o Z-4.

Estes são os doze jogos que separam o Internacional da Série A, sendo seis deles em casa, olhando as estatísticas nada impossível de conquistar o acesso, a equipe precisa de 75% dentro de casa sem sequer pontuar fora de casa, para o título é mais difícil fazer os cálculos, mas oito vitórias deixaria o colorado muito próximo dele.