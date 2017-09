Em momentos opostos, Internacional e Santa Cruz se enfrentam no Beira-Rio

Google Plus

Internacional: Danilo Fernandes; Alemão, Ernando, Cuesta, Carlinhos; Rodrigo Dourado (Charles), Edenilson (Gutiérrez), D'alessandro (Camilo), W. Pottker (Roberson), Sasha; Leandro Damião

Santa Cruz: Julio Cesar; Nininho, Anderson Salles, Sandro e Tiago Costa; Wellington Cézar, João Ananias e Thiago Primão; João Paulo, André Luís e Grafite.

ÁRBITRO: Alisson Sidnei Furtado - TO (CBF) Árbitro Assistente 1: Fabio Pereira - TO (CBF) Árbitro Assistente 2: Cipriano da Silva Sousa - TO (CBF) Quarto Árbitro: Douglas Schwengber da Silva - RS (CBF) Analista de Campo: Jose Mocellin - RS (CBF)

INCIDENCIAS: Partida válida pela 27ª RODADA da Série B do Campeonato Brasileiro, disputada no estádio Beira-Rio, em porto alegre, às 16h30 do sábado (30/09)