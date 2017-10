Guto elogia comprometimento de D'Alessandro: "Gosta de perder nem par ou ímpar"

Foto: Divulgação / S.C. Internacional

Guto Ferreira elogiou muito D'Alessandro, autor dos dois gols da vitória do Inter contra o Santa Cruz. Disse que o capitão tem uma competitividade que é determinante na campanha colorada.

"É um dos caras que mais treinam. Ele não admite perder nem par ou ímpar, é extremamente competitivo. Tem uma liderança nata, um respeito muito grande dentro do vestiário e dentro de todo estafe, direção."

Sobre o jogo, ele comentou que não gostou do primeiro tempo da equipe. Após o gol, na visão do treinador, o Inter ficou muito “empolgado” e assim deixando muitos espaços para a equipe Pernambucana jogar.

"Fizemos um gol cedo, mas a equipe se empolgou no primeiro tempo. Houve movimentos em que dois jogadores saíram juntos, mas não ocorria revezamento. Ninguém ficava na sustentação. Isso gera perda de bola, falta de opção. Estava todo mundo à frente da bola. Demos muitos contra-ataques."

No intervalo, Guto teve ajustar o time, mas só melhorou quando Camilo entrou, outro que o treinador elogiou bastante: "A entrada do Camilo acrescentou. Tivemos muitas oportunidades. No segundo tempo, as oportunidades do Santa Cruz só saíram em desatenções", declarou.

Treinador também enalteceu bastante o resultado final, que deixou o Inter, momentaneamente, a seis pontos do segundo colocado América-MG, dizendo que os três pontos foram importantes para manter a gana de vencer.