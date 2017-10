Jogadores do Inter destacam maturidade no triunfo em casa: "Estamos de parabéns, está perto"

Google Plus

(Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional)

O Internacional garantiu mais três pontos na Série B do Campeonato Brasileiro 2017. Jogando diante de seu torcedor na noite desta segunda-feira (9), o Colorado abriu o placar com Leandro Damião aos 50 minutos da primeira etapa e venceu o Brasil de Pelotas pelo placar de 1 a 0.

O clássico estadual pela segunda divisão teve clima de Campeonato Gaúcho. a partida foi marcada por muitos cartões, foram 11 amarelos e um vermelho. Os visitantes levaram oito cartões amarelos. O Inter sofreu três mais a expulsão de Eduardo Sasha.

Edenílson, volante do Inter, afirmou que a equipe soube jogar, mesmo após ficar com um jogador a menos em campo:

“A equipe foi muito madura, mesmo com um a menos. O árbitro errou, mas soubemos vencer o jogo. Sei que cada três pontos nos aproximam do objetivo”, declarou Edenílson após o jogo.

Danilo Fernandes aproveitou para valorizar a importante vitória do Inter em casa. Segundo o atleta o time vai alcançar o objetivo caso mantenha o foco:

“Temos que valorizar muito essa vitória. Muito mesmo. Jogo muito brigado. A gente está de parabéns. Nesse caminho, nessa pegada que a gente tá jogando, o acesso vai vir rápido”, afirmou o arqueiro Colorado.

O discurso dos atletas do Inter estava afinado. Autor do único gol da noite, Leandro Damião também destacou a entrega total do clube ao objetivo de subir de divisão. Jogador destaca a importância de “manter a pegada”:

"Nosso time trabalha e quer o objetivo. Temos que manter essa pegada. Nosso time tem muita qualidade. A pegada nos ajuda bastante", disse Leandro Damião

Voltando de lesão na noite desta segunda-feira, o lateral-direito Cláudio Winck tranquilizou a torcida garantindo que o Inter vai buscar a vitória nos nove jogos restantes até o final da Sérir B:

"Faltam nove jogos e, para a gente, os nove são finais. A gente vai buscar a vitória em todos os jogos", afirmou Winck.