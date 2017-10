D'Alessandro revela desejo de encerrar carreira no Inter: "Preciso disso, mereço isso"

D'alessandro revelou desejo de encerrar a carreira no Inter: "Preciso disso, mereço isso".

Na tarde dessa sexta-feira (13), Andrés Nicolás D'Alessandro, camisa 10 do Internacional e um dos maiores ídolos da história do clube, concedeu entrevista coletiva após o treino e falou sobre seu futuro no Inter.

Colorado desde 2008, D'Alessandro é um dos maiores ídolos da torcida colorada, devido a todos os títulos conquistados com o Inter. Até agora são: uma Copa Sul-Americana, uma Libertadores da América, uma Recopa Sul-Americana e seis campeonatos gaúchos.

Encerrando a carreira

Ao ser questionado se existe a possibilidade de jogar em outro clube, D'Ale falou: "Encerrando a carreira não. Eu acho que se não acontecer nada de estranho, e a gente nunca sabe o que pode acontecer amanhã, não quero confirmar nada, mas a ideia é encerrar a carreira no Inter, sim. Eu tenho quase certeza. Preciso disso e mereço isso. Não estou falando em título, nem nada. Mereço porque os que trabalham dia a dia comigo sabem o que eu trabalho e o que eu me esforço para melhorar. Quando as coisas não vão bem, vou triste para casa".

D'Alessandro velho?

D'Ale saiu do Inter por empréstimo ano de 2016, retornou no início deste ano e declarou que venho para ajudar o clube em sua nova etapa; a série B.

Com 36 anos, o argentino somou oito gols e dezesseis assistências na temporada de 2017. Ao ser questionado sobre sua idade e mesmo assim continuar a ser considerado o cérebro da equipe, o camisa 10 respondeu: "Quem trabalha dia a dia comigo sabe o que eu penso e o que eu ralo para continuar trabalhando com 36 na altura de um jovem que vem com 17/18 (anos). Talvez não igualar, mas correr perto dele, puxar da camisa, alguma coisa. Estou com essa ideia, mas o que vai acontecer ano que vem eu não sei".

D'Alessandro ainda afirmou que tem ideia de permanecer no Inter mesmo depois de se aposentar, e exercer alguma função dentro do clube.

Renovação de Contrato

Para tudo que o argentino está planejando, uma coisa deverá ser feita; a renovação de seu contrato com o clube. O meio-campista colorado afirmou que ainda não sabe o que vai acontecer no próximo ano e deixou a decisão para a direção do clube: "Continuamos no mesmo momento que eu falei com vocês (imprensa) há um mês e meio. Isso não quer dizer nada. Obviamente que a diretoria tem que pensar no ano que vem, existe um planejamento que precisa de antecipação. Eu não posso pensar no ano que vem. Quero cumprir o objetivo que me propus quando voltei ao clube no início do ano".

Depois de retornar ao Internacional, D'Ale tem tido uma boa relação com a nova direção, principalmente com a nova presidência, Marcelo Medeiros. Com isso, o craque finalizou o assunto sobre seu contrato: "Falo todos os dias com a diretoria, temos uma relação muito boa, mas deixamos para mais na frente. Quando cumprir o objetivo e quando começar a negociação eu serei claro e vocês vão saber da minha boca".

A direção colorada afirma que falará melhor sobre a situações de seus atletas para o ano de 2018 assim que o retorno do Inter para a série A do Campeonato Brasileiro seja confirmada matematicamente. O que não está muito longe de acontecer, pois o Inter lidera a tabela da Série B com 57 pontos e tem uma vantagem de 4 pontos acima do segundo colocado. Faltam apenas 9 jogos para dar adeus à segunda divisão.

O próximo desafio do capitão colorado junto com sua equipe é na próxima quinta-feira (17) contra o Boa Esporte.