Jornal inglês aponta Gre-Nal entre os 10 maiores clássicos do mundo

(Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

O maior clássico do Rio Grande do Sul, agora é o maior do Brasil. Nesta sexta-feira(13), o jornal inglês Daily Mirror, apontou os 50 maiores clássicos do mundo. Entre os dez, o periódico colocou o Gre-Nal, tradicional duelo gaúcho entre Grêmio e Internacional, como 9º maior do mundo.

Além de estar entre a elite mundial, embate sulista ainda é o primeiro na lista e brasileiros. Outro fator que chama a atenção, é que os porto-alegrenses estão à frente de clássicos como Internazionale e Milan (14ª posição), Manchester City e Manchester United (15ª posição) e Atlético de Madrid e Real Madrid (41ª posição).

O clássico brasileiro mais próximos de Grêmio e Internacional, é o Fla-Flu, duelo carioca entre Flamengo e Fluminense. O embate do Rio de Janeiro ocupa a 19ª colocação. O encontro paulista entre Corinthians e Palmeiras também foi citado pelos ingleses. Estes ocupam o 25º lugar.

A primeira posição também está na América do Sul. Boca Juniors e River Plate é o clássico que dá início a esta longa lista. Os argentinos são seguidos por Barcelona e Real Madrid e Celtic e Rangers–ESC (sucessivamente).

Curiosidades do Gre-Nal

O começo dos confrontos foi no ano de inauguração do Colorado. Dia 18 de Julho de 1909 (três meses e 14 dias após a fundação dos vermelhos), foi a data na qual Grêmio e Internacional se enfrentaram pela primeira vez. O placar é lembrado até hoje, por ser o maior do confronto. O histórico 10 a 0 aplicado pelo Grêmio ainda é citado pelos tricolores nas rodas de amigos, quando o debate é a dupla.

A expressão Grenal foi criada no ano de 1926. Cansado de escrever os nomes de ambos por extenso, o jornalista e torcedor do Grêmio, Ivo dos Santos Martins resolveu criar o termo para facilitar o seu trabalho.

Por ter sido fundado seis anos antes do Inter (1903), o Grêmio liderou com folga os números de vitórias nos primeiros anos. Porém, na década de 70, onde a equipe Colorada foi tricampeão brasileiro (1975, 1976 e 1979), o Inter passou à frente do clube azul e lidera até hoje.

Até o atual momento, são 411 partidas entre os clubes. Com 154 vitórias, o Internacional é o maior vencedor. Os empates também surgem em grande número. São 130. O Tricolor venceu por 128 oportunidades. O número total de gols são 1123, sendo 581 marcados pelos vermelhos e 542 do lado azul.