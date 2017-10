Presidente do Santos demonstra interesse em contratação definitiva por Damião do Inter

(Foto: Divulgação / Internacional)

Já pensando em 2018, uma das prioridades do Internacional é a renovação de contrato de Leandro Damião. O vínculo do centroavante com o Celeiro de Ases vai até junho da próxima temporada. Antes da chegada ao Inter, o jogador estava no Flamengo, também por empréstimo, já que seus direitos econômicos pertencem ao Santos.

O contrato de Damião com a equipe paulista vai até dezembro de 2018, o que não deve atrapalhar o Inter em uma futura renovação. A intenção da direção do clube gaúcho é contar com a presença do atleta durante toda a temporada. O fato de o jogador pertencer ao Peixe não deve ser um empecilho, já que seu contrato com a equipe litorânea não é muito extenso.

O presidente do Santos, Modesto Roma Júnior, comentou em entrevista que fará o possível para que a renovação entre inter e Leandro Damião ocorra: "Vamos sentar com o Inter. Queremos que o Inter e o atleta sejam muito felizes. Vamos fazer o que for possível para que isso se concretize de uma forma boa para ambas as equipes. Trabalharemos para isso".

Como o contrato do centroavante expira à curto prazo com o Peixe, a tendência é de que a renovação aconteça sem muita dificuldade. Por ser um período curto, o alvinegro do litoral deve pedir uma pequena compensação financeira pela liberação do atleta.

Desde a volta ao Colorado, Damião vive um ótimo momento. São seis gols e 10 vitórias em 12 partidas. Além disso, o jogador ainda detém um marco histórico no Colorado. São 191 partidas com a camisa vermelha, 95 gols e o título de 14º maior artilheiro da história do clube. Com o feito, Damião supera nomes como D'Alessandro (17º com 84 gols), Paulo Roberto Falcão (18º com 78 gols) e Fernandão (20º com 77 gols).