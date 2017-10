Em noite de pouca inspiração, Boa Esporte e Internacional não saem do zero

INCIDENCIAS: Partida válida pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017, no estádio Municipal de Varginha, em Varginha - MG.

Com pouca qualidade técnica, Boa Esporte e Internacional terminaram a partida deste fim de tarde / começo de noite. O duelo desta 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017, terminou empatado. Com poucas chances claras de gol, o embate terminou em um 0 a 0 travado no estádio Municipal de Varginha.

Com o empate, os donos da casa subiram uma posição, mas parcialmente. O ponto conquistado nesta partida fez com que os mineiros ganhassem a posição do Paysandu (que ainda joga nesta rodada), ficando na 11ª posição, com 38 pontos. O próximo compromisso do Boa Esporte é na próxima sexta-feira (20), às 20:30, diante do CRB-AL, no estádio Rei Pelé.

Já o Inter se mantém na liderança. Mesmo que o América-MG vença na rodada, o clube gaúcho segue na ponta da tabela, pois seu número de vitórias é maior que o do Coelho. Líder isolado com 58 pontos, o Inter volta à campo no próximo sábado (21), às 16:30, diante do Criciúma, no estádio Heriberto Hülse.

Primeiro tempo morno

Quem começou pressionando foi o Internacional. Apesar de não levar muito periogo, antes mesm dos primeiros 10 minutos já tinha três escanteios. O primeiro lance perigoso foi aos nove minutos, quando Nico López recebeu pela ponta direita, abriu para o meio e de"biquinho" dispara no centro do gol, mas o guarda-redes Fabrício espalma para escanteio. Um minuto mais tarde, o uruguaio ergueu na área para William Pottker, que nas costas do zagueiro pelo lado esquerdo, pega mal na bola e manda para fora. Aos 13, o meia Camilo abre o score dos cartões com uma falta dura em cima em cima do meia Thaciano.

O jogo estava bastante disputado no meio-campo. As equipes brigavam bastante para ver quem ganhava o setor. Apesar das boas chances de gol do Inter, quem tentava pressionar na primeira parte era a equipe da casa. A primeira chance clara do time mineiro foi aos 26 minutos. Na intermediária, pelo lado esquerdo de ataque, o meia Reis cobrou falta que desviou na barreira, deslocando Danilo Fernandes e a bola se perdendo para escanteio, à direita do gol. Na sequência, o próprio Reis cobrou o tiro de canto no primeiro pau e Escobar, no desviou mandou por cima do gol Colorado.

O Internacional voltou a assustar o Boa aos 36. Pela ponta direita, D'alessandro cobrou falta na primeira trave, e no desvio Cláudio Winck mandou pelo lado do gol de Fabrício. Aos 39, Camilo puxava contra-ataque para o Colorado quando por trás foi empurrado por Ruan. O lateral, além do lance, reclamou e recebeu cartão amarelo. Dois minutos mais tarde, Winck chega atrasado, comete falta forte em Paulinho e também acaba amarelado. Após saída errada, o volante Charles é desarmado por Wesley na entrada da área. O atacante clareia para o meio e dispara rasteiro, mas Danilo pega firme, aos 42 minutos. Sem acréscimos, o juizão decreta o fim do primeiro tempo.

Mesmo superior, os donos da casa não levaram muito perigo

O Internacional voltou para o segundo tempo com alteração. No intervalo, o menino Jéferson, que estreou como profissional nesta partida, deu a vaga para o chileno Felipe Gutiérrez. Além desta alteração, William Pottker, que começou no comando do ataque (posição de Leandro Damião, lesionado), voltou para para posição onde vinha atuando, ponta direita. Assim, o uruguaio Nico López foi deslocado para ser o homem de frente.

Ao contrário do que aconteceu na etapa inicial, a primeira boa chance foi dos anfitriões. O meia Reis, passa por Charles, pela esquerda tenta Felipe Mateus, mas a bola sobra do outro lado com o lateral Ruan. O defensor escapa dá uma “meia lua” em D’alessandro, e na linha de fundo, pelo lado direito,dentro da área acaba travado por Uendel e ganha escanteio, tudo isso aos três minutos. O Internacional assustou aos 14, quando D'alessandro achou Camilo pela esquerda. O jogador foi levando e de fora da área bateu de perna esquerda, por cima do gol. O Boa voltou a assustar de novo aos 16 minutos. Ruan saiu para o contra-ataque em velocidade, foi levando desde o campo de defesa pelo lado direito, abriu pra perna esquerda e de canhota mandou por cima do gol de Danilo Fernandes.

Mais uma vez ao ataque, o Boa Esporte desceu pelo lado esquerdo. O meia Reis, próximo à ponta da área cruzou na cabeça de Wesley, para defesa firme de Danilo Fernandes, aos 25 minutos. Na sequência, o técnico Guto Ferreira mexeu pela segunda vez. O comandante tirou o meia Camilo para entrada de Roberson. Quatro minutos depois, foi a vez do treinador Nedo Xavier mexer na equipe pela primeira vez. Nedo sacou o atacante Wesley para entrada de Rodolfo, da mesma posição.

No contra-ataque, Diones é parado com falta pelo volante Charles, que recebe cartão amarelo aos 37. Em seguida, Guto Ferreira realiza sua última alteração tirando Nico López, para o ingresso de Carlos, ambos atacantes. Na sua segunda alteração, aos 43, Nedo Xavier tirou o meio-campo Diones para entrada de Lucas Hulk, da mesma posição. Aos 45, o Inter voltou a assustar. Após escanteio, o lateral Uendel cruzou da esquerda para direita, dentro da pequena área, para William Pottker. Na hora da finalização, o atacante bateu na rede pelo lado de fora. O árbitro deu mais quatro minutos de acréscimo, mas mesmo assim não houve tempo para mais nada.