13 jogadores emprestados pelo Inter vivem drama de lutar contra novo rebaixamento

(Foto: Divulgação / S. C. Internacional)

Faltando pouco mais de dois meses para fechar um ano do inédito rebaixamento do Internacional para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o clube conseguiu se remontar e está muito perto da volta para a elite nacional. Na liderança isolada da Série B com 58 pontos, os torcedores do clube já fazem as contas para o acesso.

Durante o processo de remontagem do elenco para temporada 2017, o clube acabou negociando mais de 30 jogadores entre empréstimos, trocas e vendas. 13 destes jogadores estão passando mais uma vez pelo drama do rebaixamento.

O caso mais grave é o do lanterna Atlético-GO. O clube de Goiás soma apenas 26 pontos e tem 93% de chances de ser rebaixado para a Série B. O Dragão conta com três atletas que estavam no Inter na campanha do rebaixamento. São eles o meia Andrigo, o volante Silva e o zagueiro Eduardo.

(Foto: Paulo Marcos/Atlético-GO)

Situação preocupante também no Coritiba. Sem vencer a nove rodadas pelo Campeonato Brasileiro, o Coxa ocupa a 19ª colocação da competição com 28 pontos. O time, hoje comandado por Marcelo Oliveira tem 78,3% de chances de ser rebaixado. O meia Anderson que chegou contestado pelo alto salário no Internacional está emprestado pelo time Gaúcho ao time Paranaense.

O volante Fernando Bob e o lateral-esquerdo Arthur foram emprestado pelo Inter para a Ponte Preta. A Macaca é o time que abre a zona de rebaixamento. Com 32 pontos até a 28ª rodada o clube tem 37,2% de chances de cair.

(Foto: Fabio Leoni/PontePress)

Fora do Z4, mais ainda preocupada com a situação na temporada, a Chapecoense conta com o meia Venezuelano Seijas. O clube de Santa Catarina soma 22,4% de chances de ir para a Série B. Seijas tem contrato com o Inter até junho de 2019. O Vitória, envolvido com o Inter de forma direta na última temporada, conta com o zagueiro Alan Costa e o lateral-esquerdo Gefferson. A equipe Baiana ainda tem 18,8% de chances de rebaixamento.

(Foto: Sirli Freitas/Chapecoense)

O volante Anselmo e o meia-atacante Marquinhos fazem parte da campanha que deixa o Sport com 21,2% de chance de ser rebaixado. Com a situação um pouco mais tranquila, o volante Eduardo Henrique (Atlético-PR) e o meia Gustavo Ferrareis (Bahia) também estão em alerta na competição. O Furacão tem 13% de chances de cair, enquanto o Tricolor fica com apenas 5%.

O lateral-direito William, que se transferiu para o futebol alemão também faz um mal inicio de temporada com o Wolfsburg. Dos 24 pontos possíveis até então, o time venceu apenas uma partida e empatou cinco, além de duas derrotas. A campanha deixa o clube com oito pontos, apenas um a frente da zona de rebaixamento. A situação ainda não é grave, pois o Campeonato Alemão ainda está no início.

(Foto: Reprodução / V. L. Wolfsburg)

O centroavante Brenner (Botafogo), o zagueiro Paulão (Vasco) e o meia Valdívia (Atlético-MG) completam a lista dos jogadores que estavam no Inter em 2016 e disputam a Série A deste ano. O trio não sofrem mais riscos reais de cair de divisão. Brenner tem contrato com o Inter até dezembro de 2018, Paulão até o fim de 2019. A direção do Inter estuda manter Valdívia para a temporada 2019. O atleta de 23 anos tem contrato com o clube Gaúcho até dezembro de 2020.

*Matéria fechada antes da 29ª rodada do Brasileirão.