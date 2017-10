Internacional inova e lança campanha para torcedor poder desenhar camisa do time

Foto: Internacional/Divulgação

Enquanto dentro das quatro linhas o Internacional dá passos gigantes em direção ao acesso, fora dele o clube vem fazendo o que pode para chamar a atenção do torcedor e mantê-lo mais próximo possível do clube. Exemplo disso é o lançamento de um concurso criativo em que o torcedor tem a chance de desenhar uma camiseta segundo seus gostos, no final, será escolhido o modelo campeão.

O concurso foi divulgado ontem (19) no site oficial do clube. Na primeira fase do concurso, o torcedor cria a camisa e envia para uma comissão composta por integrantes da vice-presidência de Marketing e Mídia do Clube e personalidades coloradas que realizará, ao seu exclusivo critério, a pré-seleção de até 5 (cinco) camisas que passarão para a segunda fase.

O torcedor deverá desenhar a camisa a seu critério e poderá participar com apenas um modelo. Na segunda fase, todos colorados e coloradas poderão votar nas camisas pré-selecionadas, sendo sócio do S.C. Internacional ou torcedor, por meio do site oficial. O participante votará em 1 (uma) camisa mediante cadastro nesta etapa do concurso. Todos os participantes que quiserem votar, mesmo aqueles que fizeram cadastro na primeira etapa de desenho do modelo, terão de fazer inscrição nesta segunda etapa.



A partir do dia 6 de novembro será divulgada a camisa premiada. O vencedor ganhará 50 camisas do modelo por ele criado. Vale ressaltar que o modelo mais votado não será utilizado como camiseta de jogo.

No site oficial do clube tem um modelo em PDF com tamanhos e medidas e detalhes do arquivo a ser trabalhado para o envio ao concurso, a ideia ganhou força nas redes sociais onde nos últimos meses vários torcedores criaram modelos de sugestões para um terceiro uniforme do time. Apesar de que o uniforme vencedor não será usado em jogos. A expectativa é que a ideia rende bons frutos ao clube e torcida.