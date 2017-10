Em jogo de cinco gols, Inter bate Criciúma e aumenta vantagem na liderança da Série B

Visitante indigesto, o Internacional fez mais uma vítima na tarde deste sábado (21). Jogando no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, o Colorado venceu por 3 a 2, com gols de Maicon Silva (contra), Victor Cuesta e Carlos enquanto o time da casa descontou com o zagueiro Edson Borges e com Silvinho.

O triunfo mantém o time de Guto Ferreira no topo da tabela, com 61 pontos ganhos, enquanto o Criciúma é nono colocado com 42 pontos ganhos.

Na próxima rodada, o Carvoeiro viaja para encarar o Paysandu (13°), enquanto o Inter volta para casa para enfrentar o vice-líder Ceará no Beira-Rio, em uma partida muito aguardada por quem acompanha a Série B.

Criciúma dorme e Inter começa avassalador

Querendo antecipar a ascenção à Série A, o Internacional já começou o jogo com tudo, indo para cima do Criciúma e não deixando o time da casa respirar. O primeiro ataque do time catarinense foi apenas aos cinco minutos, quando teve chance de respirar.

E a chance voltou com um "presente grego": após um lance em que Silvinho perdeu a bola na linha de fundo, o time de Guto Ferreira armou o contra-ataque rápido e, em três toques, D'alessandro lançou Damião, que cruzou para Sasha. O zagueiro Maicon Silva se intrometeu e botou para o fundo do próprio gol, abrindo o placar para o Colorado.

O tento abalou o time de Beto Campos, que, sem reagir, via os visitantes tomarem conta do jogo. Não demorou muito para sair o segundo: aos 15', D'alessandro cobrou falta na cabeça de Victor Cuesta, que cabeceou e viu Luiz defender. A bola voltou para o zagueiro argentino, que não perdoou e aumentou a vantagem.

Totalmente diferente da partida anterior, contra o Boa Esporte, o Inter seguia atacando, e quase marcou o terceiro em chutes de Pottker, defendido por Luiz e de D'alessandro, que quase fez um gol olímpico, acertando a trave.

Nos minutos seguintes, Beto Campos armou o Tigre para sair no contra ataque, jogando pelas laterais. Desta maneira, o Criciúma cavou uma falta com Alex Maranhão. Ele mesmo cobrou e encontrou Edson Borges, livre para descontar o marcador.

O jogo então esfriou e o Inter, que seguiu com a posse de bola superior, trocava passes com mais calma e menos ímpeto. Mesmo assim, teve a última chance do primeiro tempo, quando Uendel recebeu de Damião e chutou forte, por cima do gol.

Criciúma empata, mas Camilo e Carlos decidem

No começo da segunda etapa, já era nítida a mudança de postura da equipe da casa. Indo para cima, o Tigre incomodou muito a zaga e os volantes do Colorado, que começou a fazer muitas faltas e ter seus jogadores amarelados.

Aos 13', uma das faltas teve um fim trágico para o time gaúcho: Silvinho avançou em velocidade pela esquerda e foi derrubado por Danilo Silva. Pênalti. Na cobrança, ele mesmo cobrou no meio do gol, deslocando Danilo Fernandes e empatando o jogo.

O jogo ficou nervoso, e o momento era totalmente dos donos da casa. Numa jogada pela esquerda, novamente, Lucão cruzou e Alex Maranhão desviou de leve, quase marcando.

Notando o cansaço de seu time, Guto Ferreira substituiu e colocou Camilo e Carlos no campo. E assim, ele decidiu o jogo: Camilo lançou para o atacante, que girou em cima da marcação e marcou o gol que garantiu ao Internacional a sua 18° vitória na Série B.