Guto vê Série A próxima após vitória sobre Criciúma e quer Beira-Rio lotado na sequência

(Foto: Ricardo Duarte / Divulgação / Internacional)

Guto Ferreira comemorou demais a vitória de 3 a 2 sobre o Criciúma nesta tarde de sábado (21), em partida realizada no estádio Heriberto Hülse, mas destacou o susto levado pela equipe que saiu vencendo de 2 a 0 e deixou o time catarinense empatar a partida no começo do segundo tempo.

“Abrimos 2 a 0, tivemos em boa parte do jogo fazendo uma partida muito boa. O time não sustentou, mas depois voltou a ter o comando. Criciúma conseguiu o gol, ganhou confiança e daí fica naquele jogo: não pode tomar, tem que fazer, não matamos o jogo. Se mata, apaga a chama deles e sai forte pro intervalo”, disse o treinador. Guto também elogiou a torcida colorada pelo apoio que vem recebendo ao longo do ano, logo após ouvir gritos de seu nome vindo das arquibancada do Estádio Heriberto Hulse:

“O torcedor do Inter é fantástico e nos ajudará muito no sábado. Tudo no Inter mexe com a gente. Sabemos que é fruto do trabalho, do momento que o time vive. Ficamos muito felizes. É marcante, gratificante”, completou.

Ainda disse que para sábado tem que ter casa cheia e quer ver o Beira-Rio com 45 mil pessoas. O colorado chegou aos 61 pontos abrindo, momentaneamente, seis pontos do segundo colocado e 10 do quinto lugar. O próximo jogo do Internacional será no próximo sábado, no estádio Beira-Rio, contra o Ceará, adversário do G-4 do torneio.