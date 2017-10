Jogo Internacional x Ceará AO VIVO online na Série B do Brasileiro 2017 (0-0)

INCIDENCIAS: Partida válida pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017, no estádio Beira Rio, Porto Alegre-RS

Porém, o mais curioso foi o 2 a 1 aplicado pelos cearenses na Copa do Brasil de 2014. Nesta oportunidade, o Ceará se tornou a primeira equipe a vencer o Inter, no novo estádio Beira Rio, reformado para a Copa do Mundo, do mesmo ano.

Apesar de ter vencido no primeiro turno por 2 a 0, no estádio Castelão, (com gols de William Pottker e Nico López) no histórico de confrontos, o Ceará leva a melhor. Ao todo foram 15 jogos. Seis vitórias do Vozão, cinco empates e quatro vitórias Coloradas. Sendo 17 gols marcados pelo alvinegro e 15 pelo time rubro.

O Vozão por sua vez, chega para o duelo a oito rodadas sem perder na competição. A equipe detém 55 pontos e ocupa a quarta (4ª) posição da tabela. Mesmo em caso de derrota, o Ceará não sai do grupo que garante o acesso à primeira divisão.

Porém, outro fator chama atenção para o retorno do Internacional a elite. Em nenhuma edição do Campeonato Brasileiro da Série B na era dos pontos corrido, um time com 64 pontos ficou de fora do G-4. Sendo assim, em caso de vitória na partida deste sábado, às 17:30, o Inter já estaria com um pé na Série A.

Somando 61 pontos na tabela de classificação, o Internacional chega para o confronto faltando apenas alguns detalhes para garantir seu retorno à elite do futebol brasileiro. Caso vença o clube nordestino, o Colorado ficaria matematicamente a três pontos da volta à primeira divisão. Apesar da questão aritmética, nunca um clube com 64 pontos ficou de fora do G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com isto, a equipe que deve ir a campo conta com: Everson; Richardson, Rafael Pereira, Luiz Otávio e Romário; Leandro Carvalho, Pio, Pedro Ken e Ricardinho; Roberto e Magno Alves

O volante Raul, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o lateral-direito Tiago Cametá, que não foi relacionado para o duelo. Para a vaga no meio campo, o volante Pio deve ser o substituto de Raul. Na lateral, volante de origem, Richardson deve ocupar a vaga de Cametá. Apesar dos indicativos de Pio entrar na lateral, função que já fez em outras oportunidades, o comandante Péricles Chamusca parece parecer Richardson para a função, já que quando foi preciso, o segundo foi bem na posição.

Já o Ceará viajou à Porto Alegre com apenas 19 jogadores do elenco para enfrentar o Colorado. Além dos vermelhos, o Vozão deve ficar mais de uma semana no Rio Grande do Sul, já que encara o Juventude, em Caxias do Sul, na próxima rodada. Para encarar o clube da capital gaúcha, dois desfalques rodeiam os bastidores dos nordestinos.

Sendo assim, a provável escalação do Inter conta com: Danilo Fernandes; Alemão, Danilo Silva, Victor Cuesta e Uendel; Charles, Edenílson, D’Alessandro, William Pottker e Eduardo Sasha; Roberson;

O uruguaio Nico López, que geralmente é a opção do comandante na ausência do centroavante, tem condições de jogo, mas treinou entre os reservas. Outro fator que chamou a atenção foi a presença do lateral Alemão na vaga de Cláudio Winck,ao longo da semana que antecedeu a partida. Winck que não enfrentou o Criciúma por estar suspenso, participou dos últimos trabalhos entre os suplentes. Mesmo com a atuação derradeira de Alemão diante dos Catarinenses, parece ser quem mais agrada ao treinador no momento.

Apesar de alguns desfalques, o Internacional está pré-definido para encarar o alvinegro nordestino. Ficam de fora do duelo Rodrigo Dourado, suspenso, e Leandro Damião, com dores musculares. Nos últimos treinamentos, o técnico Guto Ferreira indicou o time titular com Charles para a vaga de Dourado, e Roberson para a vaga de Damião.