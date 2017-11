Internacional não sai do zero contra CRB e tropeça novamente em casa

O Internacional recebeu o CRB na noite desta sexta-feira no estádio Beira-Rio, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Em duelo sem qualidade técnica as equipes ficaram no empate sem gols.

Apesar de não alcançar a vitória, o Colorado segue na liderança isolada da Série B. Com o ponto somado no empate de hoje, o clube chega aos 62. Já o CRB se encontra na 16ª colocação, com com 39 pontos ganhos.

Inter pressiona em busca do gol, mas sem levar grande perigo

Empurrado pela torcida, o Internacional começou o duelo indo para cima do CRB, que por sua vez se defendia. Aos 7 minutos, Leandro Damião deixou para D’Alessandro, que chutou de primeira, mas o goleiro Edson fez boa defesa.

Aos 12’ de jogo, D’Alessandro cobrou falta e o atacante William Pottker cabeceou. O goleiro do CRB deixou a bola passar pelo meio das pernas e Flavio Boaventura marcou contra, mas para sua alegria a arbitragem marcou impedimento na jogada.

A redenção de Edson Kolln veio logo em seguida. Edenílson cobrou falta e o defensor tirou de soco o que poderia ser o primeiro gol da partida.

A pressão do Internacional continuou forte, porém o time da casa tinha dificuldade para furar o bloqueio do CRB. A saída colorada foi tentar o gol com chutes de fora da área e bolas alçadas. A primeira boa oportunidade do time visitante foi já aos 37 minutos. Diego cobrou falta na cabeça de Rodrigo Souza, que acabou mandando para fora.

Ainda no primeiro tempo o time da casa teve chances de abrir o placar. Aos 43, Pottker escapou da marcação e mandou forte, para Edson rebater. Aos 45, D’Alessandro deixou para Pottker que de cabeça ajeitou para Leandro Damião, mas o goleiro Edson que acabou ficando com a bola.

Sem marcar gols, as equipes ficam no empate

O time do Internacional foi para a segunda etapa com alteração na equipe. Eduardo Sasha deixou a partida para dar lugar a Nico López. Com a bola rolando novamente o time da casa partiu em busca de espaços para chegar ao gol. Com maior posse de bola, o Colorado trocava passes, mas ainda tinha dificuldade para chegar com perigo.

A troca de passes do Internacional teve maior efeito aos 11 minutos, quando Nico López passou para Winck soltar a bomba e mandar por cima do gol de Edson Kolln. Na sequência foi a vez do adversário arriscar com Danilo Pires, que também mandou para fora.

Apesar do maior volume de jogo ser do Internacional, a melhor chance da partida, até então, foi do CRB. Aos 16, Danilo Pires passou para Neto Baiano, que chutou forte, mas Danilo Fernandes salvou seu time de tomar o gol.

Passada a metade do segundo tempo, o Colorado continuava com maior domínio da partida, avançando ao ataque, mas parando na marcação do CRB, que por sua vez começou a gostar do jogo, explorando espaços deixados pelo time da casa. Aos 26, Tinga chutou forte para Danilo Fernandes rebater, e na sequência Rodrigo Dourado afastar o perigo, mandando para fora.

Aos 32, o Inter assustou a defesa do CRB. D’Alessandro tocou para Uendel cruzar na cabeça de Carlos. O atacante colorado finalizou bem, exigindo que Edison Kolln fizesse boa defesa para salvar seu time.

Nos minutos finais o CRB passou a ficar mais com a bola e trocar passes. Já o Internacional, quando tinha posse de bola, tentava lançamentos, mas a maioria sem endereço certo. Na reta final, o Colorado perdeu uma chance clara de gol com Winck, aos 49 minutos. D’Alessandro cobrou escanteio na área e Rodrigo Dourado tocou de cabeça para o lateral, que embaixo do gol mandou a bola para fora. A partida acabou sem gols.