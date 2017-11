Jogo Luverdense x Internacional AO VIVO online na Série B 2017 (1-1)

Olá ao amigo e à amiga sintonizados na VAVEL Brasil! A partir de agora, tudo sobre Luverdense x Internacional ao vivo pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2017. A bola rola a partir das 20h00 (horário de Brasília) em Lucas do Rio Verde, no estado do Mato Grosso. Fiquem conosco!

36' PRESSÃO DO INTER! Em sua décima finalização no jogo, o Colorado chega com Claudio Winck, que arranca do meio campo e bate forte, rasteiro. O arqueiro luverdense ficou com ela.

35' Sasha tenta o cruzamento fechado e Diogo Silva sobe para ficar com ela.

34' Pottker arrisca rasteiro, cruzado e Diogo Silva agarra.

33' Pottker cruzou e o centroavante entrou entre os dois zagueiros do Luverdense, testando firme para empatar o jogo!

33' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO INTER! LEANDRO DAMIÃO!

30' Escanteio para o Inter, cobrado por D'alessandro e Aderlan afasta.

29' PERDEU! Em jogada de contra ataque, Sérgio Mota passou, Rafael Ratão chutou e Danilo Fernandes caiu nela. A bola passou por ele, mascada e Alfredo mergulhou de peixinho, mandando para fora. Não tinha goleiro, foi quase o segundo do Luverdense!

28' Damião arrisca de fora da área. A bola desvia na zaga do Luverdense e sai em escanteio.

27' Edenílson cruza na área e Pablo afasta. No rebote, D'alessandro tenta o chute, que sai muito torto.

26' O Inter tenta pressionar, mas é bem marcado pelo Luverdense, que agora se fechou mais.

23' O jogo desacelera um pouco. Foram 20 minutos de jogo muito corrido.

20' Rafael Ratão vai para cima de Claudio Winck e tenta cruzamento. O lateral do Inter desvia e ela fica mascada nas mãos de Danilo Fernandes.

19' Marcos Aurélio cruza e Claudio Winck afasta.

19' Rafael Ratão tentou o drible para cima de Claudio Winck e sofreu falta. Vem bola na área do Inter!

17' PRA FORA! Sérgio Mota recebeu na intermediária e arriscou à meia altura, passando perto do gol de Danilo Fernandes!

16' A vitória é muito importante para o Luverdense. O time do Mato Grosso vai subindo para 13° na Série B.

14' Diogo Silva de novo! Pottker cortou para dentro e bateu cruzado. O goleiro voou para defender!

13' QUE DRIBLE! Diogo Silva viu Damião chegando e deu um corte seco no centroavante! Que jogada do goleirão!

13' Diogo Silva! Pottker avançou pela ponta e cruzou na medida para D'alessandro. O argentino bateu forte no cantinho e viu o goleiro fazer boa defesa!

12' D'alessandro avança pelo meio e arrisca de fora da área. A bola vai forte, mas rasteira, fácil para Diogo Silva.

11' QUASE UM GOLAÇO! Sérgio Mota arrisca do meio de campo, vendo Danilo Fernandes adiantado. A bola passa por cima.

10' Contra ataque do Luverdense chega em Douglas Baggio, que chuta fraco nas mãos de Danilo Fernandes.

8' Pottker tenta avançar pela direita e é desarmado por Paulinho.

7' NA TRAVE! D'alessandro cruza na cabeça de Pottker, que cabeceia no poste!

5' Sasha arrisca de fora da área, a bola explode no zagueiro e sai em escanteio!

4' Escanteio cobrado por Paulinho e Thalles tirou de cabeça.

3' Uendel salvou! No contra ataque, Alfredo arrancou e driblou Sasha, saindo na cara do gol e sendo travado pelo lateral.

2' Diogo Silva afasta novo escanteio de D'alessandro.

2' Diogo Silva! D'alessandro cobrou escanteio na cabeça de Damião, que desviou de cabeça e o goleiro espalmou!

1' Cruzamento da direita, de Aderlan e Alfredo, chutando para deslocar Danilo Fernandes, anota o primeiro do Luverdense, que vai saindo da zona de rebaixamento!

1' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO LUVERDENSE! ALFREDO!

0' BOLA ROLANDO!

Victor Cuesta estava confirmado no time do Inter, mas sentiu lesão no aquecimento. Thalles vai para o jogo!

Neste momento está sendo executado o Hino Nacional no Passo das Emas!

Luverdense: Diogo Silva; Aderlan, Pablo, Willian, Paulinho; Ricardo, Marcos Aurélio, Douglas Baggio, Sérgio Mota; Rafael Ratão e Alfredo

Internacional: Danilo Fernandes; Claudio Winck, Léo Ortiz, Thalles, Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson, D'alessandro; Sasha, Willian Pottker e Leandro Damião

O Colorado aposta em Leandro Damião. Parte da reação do Inter no campeonato se deve à volta do atacante, que veio por empréstimo do Santos. Com ele em campo, arrancada do Inter para ter e assegurar a liderança aconteceu. Ele precisa voltar a ser decisivo após estar ausente contra o Ceará e passar em branco diante do CRB.

A arbitragem hoje é de Claudio Francisco Lima e Silva (SE), auxiliado por Cleriston Clay Barreto Rios (SE) e Ailton Farias da Silva (SE).

Eduardo Sasha tratou lesão no tornozelo e está à disposição. A expectativa é que volte ao time titular do Internacional.

Ainda sem o zagueiro Klaus, desfalque no final do ano, a zaga colorada tem Victor Cuesta e Léo Ortiz para enfrentar a Luverdense.

No primeiro turno, o Inter venceu por 1 a 0 no Beira-Rio em uma noite gelada de terça-feira. Só que a Luverdense não engoliu aquele resultado, perdendo um ponto importante na luta contra o rebaixamento. O tento saiu no fim do jogo, após o assistente de arbitragem levantar a bandeira, a zaga parar e a arbitragem voltar atrás por sinalização do juiz principal. O Inter seguiu a jogada e fez o gol, conforme o vídeo.

O Inter é líder da Série B com 62 pontos. São 18 vitórias, oito empates e sete derrotas. 62,6% de aproveitamento nas partidas. O Colorado quer voltar a vencer após dois jogos. Tropeçou duas vezes em casa, em derrota para o Ceará e empate com o CRB. Com isso, viu aproximarem-se os adversários pelo acesso e pelo título. O América Mineiro é vice-líder com 60 e o Paraná é o terceiro com 58.

A Luverdense está em 17º lugar com 39 pontos. Mesma pontuação de Brasil de Pelotas, Guarani e CRB. Porém, é o único desses clubes na zona de rebaixamento. Para sair do Z-4 nesta rodada, a receita é simples: vencer. Com três pontos, praticamente impossível que todos os demais concorrentes diretos também vençam na rodada. Para isso ocorrer, esperança de estádio lotado e de uma boa atuação diante do Internacional. No último compromisso antes do jogo, o time de Lucas do Rio Verde venceu o lanterna ABC fora de casa para respirar na competição.