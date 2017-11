Em situações distintas na Série B, Luverdense e Internacional duelam no Passo das Emas

INCIDENCIAS: Partida válida pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017, sendo disputado no Estádio Municipal Passo das Emas/MT

Enquanto um clube conta os pontos pelo acesso o outro faz as contas contra o rebaixamento. Em situações bem distintas na Série B do Campeonato Brasileiro, a Luverdense recebe o Internacional no Estádio Municipal Passo das Emas às 20h00 desta segunda-feira (6). No primeiro turno, jogando no Beira-Rio, o Internacional o time de Lucas do Rio Verde com polêmico de William Pottker.

Luverdense quer boa sequência para se salvar do rebaixamento

A Luverdense deu um importante passo na luta contra o rebaixamento. Na última rodada o time venceu o ABC fora de casa pelo placar de 1 a 0 e segue vivo na competição. O time, comandado por Júnior Rocha, está na 17ª colocação da Série B com 39 pontos.

Júnior Rocha espera fazer um bom jogo diante do Internacional e engatar uma boa sequência no restante da competição. Para a partida em casa, a Luverdense deverá contar com a seguinte escalação: Diogo Silva; Moacir, Pablo, William e Paulinho; Ricardo, Marcos Aurélio, Sérgio Mota, Douglas Baggio e Rafael Ratão; Alfredo.

Internacional deve entrar em campo com o que tem de melhor

Na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, o Internacional está muito próximo ao acesso para a elite do futebol nacional. Embora esteja com a faca e o queijo na mão, o time comandado por Guto Ferreira voltou a tropeçar nas últimas rodadas.

Após a vitória fora de casa sobre o Criciúma, o Inter teve uma sequência de dois jogos em casa e não conseguiu aproveitar o calor da torcida. Como resultado o time saiu derrotado pelo Ceará (1 a 0) e empatou com o CRB (0 a 0) na última rodada.

Guto Ferreira tenta buscar fora de casa, diante da Luverdense, a reabilitação de sua equipe e assim ficar a um passo do objetivo do ano. Para conquistar três pontos longe de seus domínios, o Internacional deverá ter em campo o que tem de melhor. Já no Mato Grosso, o Colorado treinou neste domingo (05). Os torcedores do clube que moram na região estavam presentes durante o treinamento.

O treino, observado por cerca de mil torcedores, apresentou uma nova preocupação para Guto Ferreira. Com dores na panturrilha esquerda, o zagueiro Victor Cuesta apenas correu em volta do gramado e sua escalação para a partida de segunda-feira (06) vira dúvida. O preparador físico do Internacional, Elio Carravetta, acompanha a situação do jogador.

Caso não possa atuar diante da Luverdense, Thales deverá entrar na equipe e formar dupla de zaga com Léo Ortiz. A boa notícia ficou por conta do atacante Eduardo Sasha. O camisa 9, que saiu da última partida com dores no tornozelo esquerdo, participou normalmente das atividades e só foi liberado do treino recreativo. Sasha passará por nova avaliação, mas deve ser titular para o duelo.

Provável escalação do Internacional: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Léo Ortiz, Thales (Víctor Cuesta) e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson, D'Alessandro, William Pottker e Eduardo Sasha; Leandro Damião.