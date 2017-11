Guto faz declaração polêmica sobre gol sofrido e revela: "Me preocupa é definir a classificação"

(Foto: Ricardo Duarte / Divulgação / Internacional)

O Internacional chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vitórias na Série B. Justamente na reta final do torneio, o Inter de Guto Ferreira tropeçou duas vezes em casa, na derrota por 1 a 0 para o Ceará e no empate em 0 a 0 com CRB. Fora de seus domínios, diante do Luverdense nesta segunda-feira (6), o Colorado ficou atrás duas vezes do placar, mas garantiu a igualdade em 2 a 2 para somar mais um ponto. Com isso, é líder com pontuação de 63, mas pode ser alcançado pelo América Mineiro, que joga nesta rodada.

Mesmo assim, Guto valorizou o resultado somado na cidade de Lucas do Rio Verde: "A equipe vem se superando e conseguiu somar pontos. Nesta reta final, cada ponto é de suma importância e hoje somamos mais um”, afirmou sobre os últimos jogos.

Quanto ao desempenho da equipe, Guto não foi enfático. O início ruim contra o Luverdense foi corrigido com a formação em 4-3-3. O discurso com a palavra ansiedade mais uma vez se fez presente, a exemplo de uma entrevista anterior do meia Edenilson. Guto afirmou: "O problema é um somatório de tudo. Essa ansiedade reflete nos jogadores, que seguem trabalhando. Tivemos pontos positivos e conseguimos um ponto importante", em nova valorização ao empate adquirido no Mato Grosso.

A declaração polêmica ficou por conta do gol sofrido com menos de um minuto de bola rolando. Aos 55 segundos, Alfredo havia aberto o placar para o Luverdense. Guto Ferreira lavou as mãos quanto à desatenção inicial do time: "Só toma gol (cedo) quem está dentro da partida. Eu particularmente não tenho como tomar, por estar fora. Os 11 que estão lá dentro estão jogando futebol. O ideal é que não se tome, mas acontece", finalizou o técnico.

O próximo compromisso colorado é em casa diante do Vila Nova. O time precisa da vitória para garantir o acesso para Série A. Em caso de novo tropeço, estão ameaçadas a liderança e a condição de terminar entre os quatro primeiros na tabela da Série B. O Internacional espera contar com o torcedor no compromisso no estádio Beira-Rio.