Internacional x Vila Nova AO VIVO hoje na Série B do Brasileiro 2017 (0-0)

Olá ao amigo e à amiga ligados na VAVEL Brasil! A partir de agora, tudo sobre Internacional x Vila Nova AO VIVO na partida da 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Caso vença, o Colorado pode garantir seu acesso para jogar a primeira divisão no ano que vem. É jogo de Beira-Rio cheio e a bola rola a partir das 16h30. Fiquem conosco!

Logo mais, vamos confirmar as escalações das duas equipes. É a partida das 16h30 que você confere pela VAVEL Brasil.

Expectativa de grande público para o estádio Beira-Rio em Porto Alegre. É o jogo que pode definir o acesso ao Internacional, quase um ano após o rebaixamento inédito para segunda divisão brasileira.

No primeiro turno, vitória do Vila Nova na partida em Goiânia. Confira os gols do jogo:

O técnico Guto Ferreira comentou sobre os desfalques: "O primeiro passo é não lamentar os guerreiros que não têm condições de ir para a batalha. A gente sabe da importância das ausências, mas quem vai para a batalha são os que estão enfrentando. É encher eles de moral, de confiança e fazer com que todos acreditem que juntos podem superar o obstáculo que vier para frente”.

O Inter não conta com sua dupla de zaga titular. Machucados estão Victor Cuesta e Klaus. Além dos dois jogadores que corrigiam o sistema defensivo do time na competição, os reservas imediatos Danilo Silva e Ernando também estão fora. Sobram as opções de Léo Ortiz e Thales para compor a defesa. Uma parada dura para os jogadores colorados na busca pelo acesso.

Leandro Damião é dúvida. Desfalque na derrota para o Ceará e no empate sem gols diante do Boa Esporte, o centroavante colorado, dono de oito gols no torneio, uma das grandes médias da Série B, está com desconforto muscular. Foi relacionado por Guto, mas é o atacante Carlos quem deve iniciar a partida. Carlos treinou como titular na quinta-feira.

O Inter foi ajudado pelo empate entre Juventude e Oeste em Caxias do Sul. Os jaconeros ajudaram o colorado ao segurar o ímpeto do quinto colocado na Série B. Inter mais perto do acesso. Precisa fazer sua missão de casa.

Campanha do Vila Nova: 14 vitórias, 11 empates, 9 derrotas. 34 gols marcados. 26 gols sofridos. Saldo positivo de 12 gols.

Campanha do Inter: 18 vitórias, 9 empates, 7 derrotas. 49 gols marcados. 25 gols sofridos. Saldo positivo de 24 gols.

O Internacional é o líder com 63 pontos, mesma pontuação do América. No momento, está sete de vantagem ao quinto colocado Paraná Clube. O Vila Nova é o sexto colocado com 53 pontos. Precisa vencer para encostar no G-4.