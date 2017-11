Resultado Internacional 1x1 Vila Nova na Série B do Brasileiro 2017

O Internacional nesta reta final chega a quatro partidas sem vencer. Três delas foram em casa. Perde a chance do acesso com antecedência. Vai precisar buscar fora de casa diante do Oeste, adversário direto, que é o quinto colocado na B.

Com o empate, o Internacional ficou em segundo lugar na rodada. O América Mineiro vencendo novamente. Terceira vitória consecutiva do Coelho, que é o novo líder com o resultado parcial em Florianópolis diante do Figueirense.

49' ACABOU NO BEIRA-RIO! EMPATE EM 1 A 1! INTER AINDA NÃO SOBE! Ouvem-se vaias no estádio colorado.

48' SALVOU O GOLEIRO! GRANDE DEFESA NO LANCE!

47' Falta sobre Camilo na meia-direita.

47' TROCA: Léo Rodrigues vai entrar no Vila.

46' TIRO DE META! D'Ale faz jogada na área, mas bate cruzado e pra linha de fundo.

45' Quatro minutos de acréscimos no Beira-Rio.

44' Uendel cruzou fechado e direto na linha de fundo.

44' OPAAAA! Nico López força jogada na área e quer pênalti. Nada marcado.

42' D'Alessandro se estranha com assistente de arbitragem. Cartão amarelo.

41' DEFENDE LUIS CARLOS! Jogada aguda do Inter e cruzamento fechado demais com Uendel. Nas mãos do arqueiro.

38' Inter não consegue dar sequência em outra jogada. Torcedor se impacienta de vez.

35' PRA FORAAAAAAA! MILAGRE DE DANILO ANTES! A zaga não acompanha o lance, Maguinho fez grande jogada, Danilo defende a primeira e Uendel salva no rebote para entregar escanteio.

34' Dá em nada o escanteio. Rebote também não é aproveitado pelos goianos.

33' Escanteio para o Vila Nova. Thales quem cedeu.

32' Tiro de meta para o Vila Nova na tentativa colorada que Camilo não alcança no fundo.

32' D'Alessandro comete falta para cartão amarelo e não recebe.

31' Falta cometida por Heitor em D'Ale.

30' DEFENDE DANILO! Gastón aproveita erro da defesa e Alan Mineiro finaliza fraco para o goleiro colorado catar.

29' Alemão recebeu atendimento médico. Ele caiu pela segunda vez no jogo.

29' TROCA NO VILA: Sai Fagner e entra Heitor. Tenta fechar a casa o time goiano.

28' AGARRA O GOLEIRO! Carlos tabela com Uendel, vai ao fundo, bate para dentro da área e o goleiro defende em dois tempos. Nico López queria o gol na jogada.

27' QUASE A VIRADA! Maguinho em nova jogada, a bola sobra para Ruan que bate forte e Danilo Fernandes salva!

26' Bate rebate na área e o Vila Nova escapa no lance!

26' Alemão sangrando deixa o campo para o Vila Nova.

25' ESCANTEIO PARA O INTER! Chute de Camilo, espalma Luis Carlos, a bola sobra e tem corner no rebote.

24' Nico López arrisca e Luis Carlos defende sem problemas.

23' TROCA NO INTER: Pottker sai e entra Camilo.

Camilo vai entrar no Inter.

21' Maguinho arrisca, a bola pega em Dourado e sai para lateral.

18' Falta por toque de braço na bola com William Pottker. Bola volta ao Vila. Inter é todo ataque, manda seus jogadores para frente.

17' Cruzamento do Gastón, Adan tenta alcançar a jogada, não consegue e a bola passa. Escapa o Inter.

16' FALTA! Thales empurra o zagueiro do Vila Nova e o jogo está parado. Bola para defesa do Vila.

15' Escanteio para o Inter. Reclamam os goianos.

14' QUE PERIGO! Adan enfileira, invade a área, tenta cavar pênalti e nada é marcado.

14' Toque de braço de Nico López na área do Vila Nova. É falta para os goianos cobrarem.

13' PRA FORAAAAA! D'Ale cobra o escanteio e Thales erra o alvo por pouco! Quase o gol colorado.

12' ESPALMA LUIS CARLOS! Cruzamento fechado e o arqueiro dá um tapa para linha de fundo. Escanteio!

11' ESCANTEIO PARA O INTER! D'Alessandro liga para Winck e o chute é travado no fundo.

TROCAS NO INTER: Damião por Carlos. Sasha por Nico López. Mudanças no ataque colorado.

10' PARA FORA! Fagner pega sobra de jogada de Maguinho e manda na linha de fundo.

9' AGARRA O GOLEIRO! D'Alessandro cobra com a sua conhecida canhota, mas falta força e o goleiro chega a tempo. Boa defesa.

8' FALTA! William Pottker derrubado próximo da área por Gastón. É bola boa.

7' Vila Nova troca passes no Beira-Rio. Torcedor se impacienta.

6' ESCANTEIO PARA O VILA NOVA!

6' DEFENDE LUIS CARLOS! Falta de D'Ale e Claudio Winck cabeceou para o goleiro catar firme.

Gol de Ruan para empatar na cobrança de falta. Zaga do Inter parou, Danilo Fernandes também. Primeiro gol de Ruan na B.

3' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VILA NOVA!

3' Árbitro atrapalha ataque do Vila Nova, que levaria vantagem. Marcou uma falta atrás no lance.

2' Falta cometida por Leandro Damião.

TROCOU O VILA NOVA: Tiago Adan no lugar de Lourency.

1' Sasha tenta no fundo de campo, mas a zaga afasta de qualquer maneira.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

46' FINAL DO PRIMEIRO TEMPO! Inter tem 1 a 0 sobre o Vila Nova.

45' Acréscimos de apenas um minuto.

43' Guto Ferreira advertido pelo árbitro por reclamar demais.

42' IMPEDIMENTO! Sasha recupera posse de bola, defesa desarrumada do Vila, Damião recebe o passe, mas está à frente, segundo o assistente.

42' Edenilson faz jogada, recebe, cai, pede falta, mas jogo segue no Beira-Rio.

41' LONGE DO GOL! Geovane tenta de muito longe, mas não assusta Danilo Fernandes. Tiro de meta para o Inter.

39' Maguinho tenta a jogada, levava a vantagem, mas a cobertura do Inter ajuda e conserta.

36' CARTÃO AMARELO! Fagner, do Vila Nova.

36' QUASE O EMPATE! Léo Ortiz e Thales não se entendem em cruzamento de Maguinho pela direita e a bola passa para linha de fundo com muito perigo.

35' Falta de D'Alessandro. Bola para o Vila Nova.

34' Cruzamento, jogada incisiva do Vila Nova e Danilo Fernandes tá atento para fazer a defesa.

32' PRA FORA! D'Alessandro cobra falta direto pela linha de fundo. Sobre a meta.

29' Damião liga para Pottker e a zaga do Vila corta pela linha lateral.

27' ESCANTEIO! Jogada rápida do Vila Nova na ponta e Léo Ortiz conserta colocando a bola na linha de fundo.

27' Gastón contra Pottker e o lateral do Vila arruma um arremesso lateral.

26' FALTA! CARTÃO AMARELO! Geovane atingiu D'Alessandro.

23' CARTÃO AMARELO! Rodrigo Dourado inaugura a caderneta do árbitro.

21' PRA FORAAAA! Indecisão da zaga do Inter, ninguém afasta, Danilo Fernandes não sai, Maguinho chuta de dentro da área e manda na linha de fundo! Escapa o Inter.

20' Alan Mineiro organiza jogada, cruza e Ortiz afasta pelo Inter.

19' Rodrigo Dourado erra o passe para Pottker. Linha lateral. Bola do Vila Nova.

18' UUHHH! Cruzamento de D'Alessandro e a bola vem forte demais para Damião.

15' Cruzamento de Gastón e a defesa do Inter afasta.

14' Estádio aliviado com a abertura do placar ainda cedo. Resultado necessário para o acesso.

Inter volta para primeira divisão com esse resultado. Vitória parcial aliada ao empate do Oeste contra o Juventude na rodada.

12' GOOOOOOOOOOOOOOL DO INTEEEEEER! Cruzamento feito e Winck completa nas redes!

11' FALTA! Chance do Inter ao Maguinho empurrar Uendel. D'Ale cobra.

11' D'Alessandro não completa jogada no fundo e o Vila Nova tem tiro de meta.

10' TIRA A ZAGA! Cruzamento do Inter com Rodrigo Dourado e Gastón tirou antes de chegar em Damião.

8' QUE JOGADA DO D'ALE! Passou a bola entre as pernas do marcador, driblou outro e cruzou forte demais. Quase que Pottker aproveita.

7' Falta sobre D'Alessandro. Lourency cometeu.

7' D'Alessandro aperta marcação contra o goleiro Luis Carlos, que chuta para frente.

6' Lourency recebe a falta. Bola para o Vila Nova.

5' Inter marca alto na partida. Torcida responde no Beira-Rio apoiando ao time.

3' PRESSÃO COLORADA! Inter suspende bolas na área, a defesa se vira e arruma uma falta para respirar no jogo.

2' Cláudio Winck tenta mandar na área, carimba o adversário e ganha lateral para o Inter.

1' Levantamento do goleiro pela ponta direita, a bola corre demais, passa pela zaga do Inter e chega na linha de fundo. Tiro de meta ao Inter.

1' Chegava a bola para Damião e a zaga do Vila Nova apareceu para recuar de cabeça até o goleiro Luis Carlos.

0' BOLA ROLANDO! COMEÇA O JOGO!

"A gente torce pra que ele esteja o melhor possível", Guto sobre Leandro Damião.

Muita gente ainda chegando ao Beira-Rio. Processo de entrada não é tão rápido.

Internacional de camisas vermelhas. Portanto, o Vila Nova, é claro, veste branco.

Hino nacional brasileiro no estádio Beira-Rio.

Inter no gramado! Equipes são recepcionadas pela torcida. Balões são largados pela torcida.

16h05: Equipes no trabalho de aquecimento. Torcedor já marca boa presença nas dependências do estádio colorado.

Vila Nova escalado com: Luis Carlos; Anderson Luís, Wesley Matos, Alemão e Gastón Filgueira; Fagner, Geovane, Maguinho, Alan Mineiro e Ruan; Lourency

São esperadas 40 mil pessoas no Beira-Rio. Foto: Júlia Goulart

As opções no banco: Daniel, Nico López, Carlos, Diego, Alemão, Felipe Gutiérrez, Roberson, Camilo, Iago, Charles, Juan e Fábio Alemão.

15h50: DAMIÃO JOGA! Inter confirmado: Danilo Fernandes, Cláudio Winck, Léo Ortiz, Thales e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenilson e D'Alessandro; Eduardo Sasha, William Pottker; Leandro Damião.

Olá ao amigo e à amiga ligados na VAVEL Brasil! A partir de agora, tudo sobre Internacional x Vila Nova AO VIVO na partida da 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Caso vença, o Colorado pode garantir seu acesso para jogar a primeira divisão no ano que vem. É jogo de Beira-Rio cheio e a bola rola a partir das 16h30. Fiquem conosco!

Logo mais, vamos confirmar as escalações das duas equipes. É a partida das 16h30 que você confere pela VAVEL Brasil.

Expectativa de grande público para o estádio Beira-Rio em Porto Alegre. É o jogo que pode definir o acesso ao Internacional, quase um ano após o rebaixamento inédito para segunda divisão brasileira.

No primeiro turno, vitória do Vila Nova na partida em Goiânia. Confira os gols do jogo:

O técnico Guto Ferreira comentou sobre os desfalques: "O primeiro passo é não lamentar os guerreiros que não têm condições de ir para a batalha. A gente sabe da importância das ausências, mas quem vai para a batalha são os que estão enfrentando. É encher eles de moral, de confiança e fazer com que todos acreditem que juntos podem superar o obstáculo que vier para frente”.

O Inter não conta com sua dupla de zaga titular. Machucados estão Victor Cuesta e Klaus. Além dos dois jogadores que corrigiam o sistema defensivo do time na competição, os reservas imediatos Danilo Silva e Ernando também estão fora. Sobram as opções de Léo Ortiz e Thales para compor a defesa. Uma parada dura para os jogadores colorados na busca pelo acesso.

Leandro Damião é dúvida. Desfalque na derrota para o Ceará e no empate sem gols diante do Boa Esporte, o centroavante colorado, dono de oito gols no torneio, uma das grandes médias da Série B, está com desconforto muscular. Foi relacionado por Guto, mas é o atacante Carlos quem deve iniciar a partida. Carlos treinou como titular na quinta-feira.

O Inter foi ajudado pelo empate entre Juventude e Oeste em Caxias do Sul. Os jaconeros ajudaram o colorado ao segurar o ímpeto do quinto colocado na Série B. Inter mais perto do acesso. Precisa fazer sua missão de casa.

Campanha do Vila Nova: 14 vitórias, 11 empates, 9 derrotas. 34 gols marcados. 26 gols sofridos. Saldo positivo de 12 gols.

Campanha do Inter: 18 vitórias, 9 empates, 7 derrotas. 49 gols marcados. 25 gols sofridos. Saldo positivo de 24 gols.

O Internacional é o líder com 63 pontos, mesma pontuação do América. No momento, está sete de vantagem ao quinto colocado Paraná Clube. O Vila Nova é o sexto colocado com 53 pontos. Precisa vencer para encostar no G-4.