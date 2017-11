Inter enfrenta Vila Nova podendo confirmar seu retorno para Série A

Google Plus

Inter enfrenta Vila Nova podendo confirmar o retorno a Série A

A 35ª rodada da Série B 2017 será decisiva para o Internacional. Vencendo o Vila Nova neste sábado (11), no Beira-Rio, o clube e a torcida colorada podem finalmente comemorarem o retorno a elite do futebol brasileiro.

Com início do jogo marcado para às 16h30, a estimativa é de estádio lotado e algumas surpresas já estão sendo preparadas para caso confirme o acesso.

Diferente da realidade colorada, para o Vila Nova os três pontos são importantes para seguir sonhando com G-4. Sob comando do técnico Hemerson Maria, o time oscila entre bons e maus momentos na competição.

Zaga reserva e dúvida sobre Damião

Em clima de decisão, Guto Ferreira comandou o treino desta sexta-feira com os portões fechados. A grande dúvida é se Leandro Damião, relacionado, poderá começar jogando. Na partida contra o Luverdense, o centroavante sentiu uma lesão muscular e não conseguiu participar dos trabalhos da semana. Carlos, Roberson e Nico López são alternativas.

Na zaga, Danilo Silva e Victor Cuesta ficam fora por lesão. A provável dupla titular será composta novamente por Léo Ortiz e Thales. Com isso, o Inter deve ir a campo com Danilo Fernandes, Cláudio Winck, Thales, Léo Ortiz e Uendel; Dourado, Edenílson, D'Alessandro, Pottker e Sasha; Carlos (Roberson) (Nico López).

Para tentar segurar o Inter, Hemerson deve apostar em três volantes. Uma possível mudança seria a entrada de Fernando Medeiros no lugar de Alan Mineiro, que apesar de ser o camisa 10 do time, tem rendido abaixo do esperado.

A equipe titular deve ter Luis Carlos; Maguinho, Wesley Matos, Alemão e Gastão; Geovane, PH, Fagner (Fernando Medeiros); Alan Mineiro, Alípio e Tiago Adan.