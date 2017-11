Pela terceira vez, Odair Hellman assume como técnico interino do Internacional

Google Plus

Foto: Ricardo Duarte / Internacional

O Inter empatou o terceiro jogo seguido na tarde desse sábado (11). Conquistando apenas três pontos em quatro jogos, Guto Ferreira acabou a noite demitido pela diretoria do time gaúcho. Na coletiva de imprensa, Rogério Melo, vice-presidente, anunciou que o auxiliar Odair Hellman assumiria o comando do time para os últimos três jogos da rodada.

Na manhã de hoje (13), Odair definiu novo time para a partida contra o Oeste, em Barueri. Como Leandro Damião foi vetado pela equipe médica por conta de dores musculares, William Pottker atuará na posição do atacante. Também, o técnico não contará com D'Alessandro, que está suspenso, e Danilo Silva, que também foi tirado pela equipe médica.

O meia Camilo terá chance no lugar do camisa 10 e o novo técnico testou o jogador em duas posições distintas: meia pela direita e meia armador. Além dele e do centroavante, o volante chileno Felipe Gutiérrez também foi novidade.

O Internacional joga nesta terça-feira em Barueri, contra o Oeste, às 20h30min (horário de Brasília). O time precisa de um empate diante dos paulistas, pois o adversário é o quinto colocado e seria travado em chances diretas contra o Colorado através da igualdade no placar.