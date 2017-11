Oeste e Internacional duelam em Barueri de olho na Série A do Brasileirão

Após tropeçar na última rodada e não garantir o acesso matemático para a Série A do Campeonato Brasileiro, O Internacional terá uma nova chance de alcançar o seu objetivo. A equipe que será comandada por Odair Hellmann vai encarar o Oeste à 20h30 desta terça-feira (14), na Arena Barueri pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Após a última rodada o Oeste se manteve na 5ª colocação com 57 pontos conquistados e segue vivo na luta pelo G4. Além de não garantir o acesso, o Internacional viu o América-MG se tornar o líder da Série B e garantir a vaga na elite do futebol brasileiro.

Jogando no estádio Beira Rio, no primeiro turno, o Internacional bateu o Oeste pelo placar de 2 a 0. Eduardo Sasha e Uendel marcaram os gols da partida.

Oeste segue focado na briga pelo G-4

O time de Itápolis não quer deixar os gaúchos comemorarem a vaga. Caso consiga vencer o Internacional, o time Rubro-Negro pode ingressar no G-4. Para isso acontecer o time comandado por Roberto Cavalo depende de um tropeço do Paraná, que encara o já rebaixado Santa Cruz fora de casa.

Na última rodada o Oeste empatou em 0 a 0 fora de casa diante do Juventude. O time de interior paulista tem como principal arma ofensiva o contra-ataque. Para o duelo decisivo no meio de semana, o time de Roberto Cavalo deve contar com a velocidade do meia Mazinho, artilheiro da Série B com 16 gols. A expectativa é que o treinador repita a escalação do último jogo.

Provável escalação do Oeste: Rodolfo; Daniel Borges, Joilson, Leandro Amaro e William Cordeiro; Wilson Mathias, Betinho, Mazinho e Rapahel Luz; Robert e Gabriel Vasconcellos.

Internacional com mudanças para tentar garantir o acesso

Além da mudança no comando técnico, o Internacional também contará com mudanças dentro das quatro linhas para o jogo fora de casa. O meia D’Alessandro, suspenso e o centroavante Leandro Damião, com dores na coxa esquerda, são desfalques certos na equipe de Odair Hellmann. O meia Camilo e o volante Felipe Gutiérrez serão os substitutos.

Odair Hellmann assume a equipe pela segunda vez na temporada. A primeira foi após a demissão de Antônio Carlos Zago. Na oportunidade o interino comandou o time na vitória por 2 a 1 diante do Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Esperando o adversário no ataque, Odair comandou um treino em campo reduzido, diminuindo os espaços do adversário. O treinador chegou a testar Felipe Gutiérrez como armador, mas no final da atividade o Chileno fez parte de um trio de volantes com Rodrigo Dourado e Edenílson. Caberá a Camilo as jogas de criação. Odair também deu liberdade para William Pottker se movimentar.

Escalação do Internacional: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Thales, Léo Ortiz e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson, Felipe Gutiérrez e Camilo; Eduardo Sasha e William Pottker