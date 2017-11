Internacional acerta contratação de zagueiro Klaus junto ao Juventude

Klaus acerta com Inter por três temporadas (Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional)

O Internacional conformou a contratação do zagueiro Klaus na noite da última terça-feira (21). O jogador estava por empréstimo no Colorado e após a boa temporada que conseguiu fazer o clube optou por exercer o direito de compra junto ao Juventude. Na negociação o Internacional adquiriu 60% dos direitos do atleta por R$ 1,5 milhão. Klaus irá assinar com o clube por três temporadas em 1º de janeiro de 2018.

Indicado por Antônio Carlos Zago, que trabalhou com o atleta no Juventude, Klaus chegou no clube no começo da temporada e já foi titular da equipe. Só deixou a formação inicial após sentir lesão na coxa esquerda. Voltou ao time logo após se recuperar.

Klaus não entra em campo desde 9 de setembro, quando saiu de campo com uma grave lesão no pulso esquerdo na derrota do Inter para o Juventude, clube que pertencia o atleta. O bom futebol apresentado pelo jogador de 23 anos fez a direção do Inter se mobilizar desde a metade da temporada para contar em definitivo com o atleta. Antes de se lesionar Klaus formava dupla de zaga titular ao lado do argentino Victor Cuesta.

Klaus já está em processo final de recuperação e treina normalmente com os demais companheiros. Na última partida do clube, fora de casa contra o Goiás, ficou a disposição de Odair Hellmann no banco de reservas. Com quatro gols marcados, Klaus já disputou 19 jogos com a camisa do Inter.

Colorado também de olho em nomes para o ataque

Internacional também está se mobilizando para acertar a vinda do atacante Roger durante a semana. O jogador de 32 anos que pertence ao Botafogo não entra em campo há dois meses, pois passou por um processo cirúrgico para retirada de um tumor. Roger seria opção para o lugar de Leandro Damião, que poder receber propostas de outros times após o término da Série B.