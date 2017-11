Sem Roger Machado, Internacional busca por Abel Braga para técnico em 2018

Foto: Mailson Santana/Fluminense F.C

A direção do Internacional segue trabalhando para encontrar o treinador do clube para a próxima temporada. Após a demissão de Guto Ferreira após o empate contra o Vila Nova, Odair Hellmann assumiu o time de forma interina para o restante da temporada. Marcelo Medeiros, presidente do Internacional e Roberto Melo, vice de futebol, anunciaram que devem esperar a temporada acabar para anunciar o substituto.

Um dos treinadores cotados para assumir a vaga no time era Roger Machado. Porém o treinador acertou com o Palmeiras e já está descartado. Saiba mais sobre a negociação de Roger com o time paulista aqui.

Abel Braga, atual treinador do Fluminense, passa a ser o principal nome da direção. O treinador tem contrato com o clube carioca até o final de 2018. O treinador diz estar trabalhando onde gosta, mas deixou o futuro no clube em aberto. Abel deve se reunir com o presidente do Fluminense em breve para acertar os detalhes. Confira o que disse o treinador:

"Se for como 2017 ou com dificuldades maiores, aí é complicado. Eu tentei fazer de tudo um pouco. Não espero ouvir sobre investimento. Até porque o clube não tem condições. Precisa é vender. Mas se tem outras possibilidades de se conseguir jogador. Precisamos dar uma encorpada (no time). Pois existem situações e jogos diferentes. Neste campeonato, a gente teve quatro vezes para dar o salto. E não conseguimos”, declarou o treinador.

A direção do Internacional deve se reunir com Fábio Braga, filho e empresário de Abel, na próxima segunda-feira (27) em Porto Alegre para tentar chegar a um acordo com o treinador. Com várias passagens pelo time gaúcho, Abel ficou marcado na história do clube após conquistar o título da Libertadores da América e o Mundial de Clubes em 2006. Abel Braga diz não se envolver nas negociações, deixa isso para Fábio, mas sabe que está feliz no Fluminense e espera cumprir o contrato:

“Isso não é comigo. É com o Fabio. E ele sabe que eu não converso com nenhum time antes de resolver a minha situação no Fluminense. Se alguém ligou para ele, ele sabe que o meu desejo é ficar onde estou. Tenho objetivo de não só de ganhar título. Até pela gratidão ao clube, quero colocar meu nome na história como segundo treinador com mais jogos. Seria fantástico. E é só a terceira passagem. No Inter, por exemplo, tive seis. Seria incrível. Os caras não brigam pela artilharia, então, eu brigo por esse número”, afirmou Abel.