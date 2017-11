Internacional anuncia efetivação de Odair Hellmann como treinador para 2018

Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional

O Internacional encerrou na tarde desta sábado (25) sua participação na Série B do Campeonato Brasileiro vencendo o Guarani por 2 a 0. O resultado não foi o suficiente para o Colorado sair como campeão da competição, pois o América-MG venceu sua partida em casa.

A direção do clube gaúcho disse que só anunciaria o nome do novo técnico após o término da competição nacional. Após o jogo Roberto Melo, vice de futebol do clube, anunciou a efetivação de Odair Hellmann para a temporada de 2018.

“Trabalhei com ele desde a base, sei da qualidade, tem total confiança. Já trabalhou com grandes treinadores, Dunga, Abel, Diego Aguirre. Aprendeu muita do que fazer e do que não fazer e acho que está preparado para esse momento. Esse ano mesmo conseguiu fazer um grande jogo contra o Palmeiras once o gol qualificado nos tirou da Copa do Brasil. É uma decisão que já vinha sendo pensada e formatada e o Odair será o nosso treinador para 2018” disse Roberto Melo.

Odair Hellmann já assumiu o em três oportunidades. Na primeira o treinador comandou o time no Gre-Nal dos 5 x 0. Com o peso nas costas, a redenção do treinador veio nesta temporada quando foi liberado da Seleção Brasileira Sub-20 para comanda o Inter contra o Palmeiras pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Para muitos aquela foi a melhor partida do Inter no ano. Mesmo com a vitória por 2 a 1, o Inter acabou eliminado pelo placar agregado.

A nova oportunidade veio após a demissão de Guto Ferreira na 35ª rodada da Série B. Odair venceu duas partidas e empatou uma comandando o Inter na reta final da competição. Em três partidas sob o comando de Odair Hellmann time não sofreu gols. Odair comandou o time no empate em 0 a 0 com o Oeste, jogo que garantiu o Inter na Série A e nas vitórias por 2 a 0 em cima de Goiás (fora) e Guarani (casa).