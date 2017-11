De Zago a Odair Hellmann: a campanha do Inter na Série B do Campeonato Brasileiro

De Zago à Odair Hellmann: a campanha do Inter na Série B do Campeonato Brasileiro (Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

Após ter ficado com o vice-campeonato estadual em 2017, a direção do Internacional manteve Antônio Carlos Zago como treinador do clube para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Zago já carregava consigo a desconfiança por parte da torcida, pois o time não conseguia demonstrar uma forma de jogar. A cada partida a ideia de jogo era diferente e o discurso também era modificado.

O Internacional estreou na Série B com uma goleada fora de casa. Com dois gols de Nico López e um de D’Alessandro, o Colorado venceu o Londrina e dava um grande passo logo na primeira rodada. Porém, o bom futebol demonstrado longe de seu torcedor ficou por ali. Zago não conseguiu manter o time no mesmo nível e apenas empatou na partida seguinte, em casa, contra o ABC. A paciência da torcida e direção terminou na rodada seguinte, quando o clube gaúcho foi encarar o Paysandu em Belém e saiu derrotado por 1 a 0. Além do placar negativo o time não conseguiu agredir o adversário, mostrando um futebol muito baixo para o elenco disponível.

Zago deixou o Internacional após 30 jogos à frente do clube. Foram 14 vitórias, 10 empates e seis derrotas. O aproveitamento do treinador foi de 58%. O fato que mais pesou foi baixo desempenho do clube nas competições em que disputou. Pelo Brasileirão o treinador obteve uma vitória, um empate e uma derrota.

Saiba mais sobre a passagem de Antônio Carlos Zago no Inter aqui.

A direção do Internacional não perdeu muito tempo e anunciou Guto Ferreira logo após o clube ficar sem treinador. Guto chegou ao Inter após deixar o Bahia, que disputava a Série A. O trabalho do treinador chamou a atenção e o clube gaúcho que pagou cerca de R$ 500 mil para contar com o profissional. O primeiro passo do treinador em Porto Alegre foi um empate em 1 a 1 com o Juventude. Mesmo sem vencer o clube já demonstrou outro nível de motivação.

Guto Ferreira é anunciado no Internacional.

Nas rodadas seguintes o Internacional continuava jogando da mesma forma, com poucas chances criadas e se defendendo mais do que o adversário, mas fazendo o necessário conseguiu vencer o Figueirense, fora de casa, e o Naútico no Beira Rio. Esse último o Inter teve quatro pênaltis a favor na partida. Após essa curta sequência o Inter entrou em uma onda de altos e baixos. Empatou três partidas seguidas e foi alternando entre vitória, empate e derrota até receber o Oeste no Beira Rio.

Contra o time de Itápolis o Colorado buscou a vitória por 2 a 0 e iniciou uma saga de seis vitórias consecutivas, que consolidou de vez a equipe no G-4 da competição. O Internacional voltou a tropeçar apenas na 23ª rodada, quando saiu derrotado por 2 a 1 para o Juventude, em Caxias do Sul. Nessa época o Inter já tinha um estilo próprio de jogar. Guto Ferreira optou por deixar a bola mais tempo com o adversário e matar os jogos em jogadas de contra ataque com muita velocidade. William Pottker pela esquerda e Eduardo Sasha pela direita realizavam as jogadas ofensivas que também passavam pelos pés de D’Alessandro, pelo meio de campo. A chegada do meia Camilo e do centroavante Leandro Damião também foram fundamentais na campanha do clube na Série B.

O desempenho do Internacional começou a baixar nas rodadas finais da competição, mesmo assim o clube se manteve dentro da zona de classificação para a Série A. Na verdade, Guto Ferreira nunca teve a torcida 100% a seu favor, pelo contrário, mesmo com as vitórias e a melhora do rendimento, o torcedor sempre teve um pé atrás com o treinador. A direção Colorada percebeu a queda de rendimento do clube dentro das quatro linhas e optou por dispensar Guto após o empate em 1 a 1 na 35ª rodada da competição.

Saiba mais sobre a passagem de Guto Ferreira pelo Internacional aqui.

Coube a Odair Hellmann buscar o ponto que faltava para confirmar a volta do clube para a primeira divisão. Odair conseguiu o feito após empatar sem gols com o Oeste na rodada seguinte. O treinador interino conseguiu buscar duas vitórias por 2 a 0 nas últimas rodadas, mas o América-MG não permitiu que o clube gaúcho ficasse com a taça da Série B. O Internacional terminou a Série B com 71 pontos, na 2ª colocação. A equipe marcou 54 gols e sofreu 26, ficando com 20 vitórias, 11 empates e sete derrotas. O aproveitamento do Inter na competição foi de 62,3%. Após a última rodada, a direção do Inter confirmou a efetivação de Odair Hellmann ao o cargo de treinador para 2018.