Lance de Craque será mantido no mesmo dia da final do Mundial de Clubes

Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional

A assessoria de imprensa do meia argentino Andrés D’Alessandro confirmou na manhã desta quinta-feira (30) que a quarta Lance de Craque será mantida para o dia 16 de dezembro, às 20h, mesmo dia da final do Mundial de Clubes da Fifa, que acontece em Abu Dhabi. O Lance de Craque reúne grandes nomes do futebol sul-americano e tem como objetivo ajudar instituições infantis da capital.

Com a classificação do Grêmio para o torneio, o evento beneficente não contará com as presenças dos atletas tricolores convidados. O zagueiro Geromel, o volante Arthur, e o centroavante Lucas Barrios, estavam escalados para a partida em prol das crianças.

Meia argentino D'Alessandro organiza quarta edição do Lance de Craque no Beira-Rio

INGRESSOS:

O primeiro lote de ingressos a preço promocional já está à venda no site oficial do projeto, nas bilheterias do Gigantinho e na Central de Atendimento ao Sócio Colorado (CAS). Cadeiras Superiores e Inferiores por R$20,00, cada. O segundo lote de ingressos custarão R$ 30,00, cada.

Todas as entradas têm descontos para estudantes, idosos e cadeirantes mediante a apresentação de documento. Cada pessoal poderá adquirir até quatro entradas. Na hora da compra será necessário apresentar o CPF. Menores de quatro anos terão a entrada isenta. Crianças de 5 a 11 anos pagam meia entrada.

Confira os convidados da quarta edição do Lance de Craque:

Goleiros: Renan e Danilo Fernandes.

Laterais: Gabriel, Hernán Diaz, Maicon, Darío Rodríguez e Zé Roberto.

Zagueiros: Ayala, Bolívar, Coloccini, Índio, Lúcio, Mauro Galvão e Victor Cuesta.

Volantes: Falcão, Astrada, Dunga, Edenílson, Guiñazu e Magrão.

Meias: Alex, Recoba, Bengoecha, Oscar, Pity Martínez, Romagnoli, Ruben Paz, Tony Pacheco, Francescoli e D’ALESSANDRO

Atacantes: Chevaton, Diego Aguirre, Iarley, Angel, Nico López, Paulo Nunes, Sandro Sotilli Taison.

Técnicos: Paulo Autuori e Vanderlei Luxemburgo.