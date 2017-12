Com baixo orçamento, Internacional busca reforços para 2018

Foto: Divulgação / Paraná Clube

O Internacional segue de olho no mercado visando a próxima temporada. A dificuldade encontrada pela direção do clube é a falta de verba. Com isso, o Colorado deverá buscar reforços pontuais ou que estejam livres no mercado. O nome do volante Gabriel Dias, que defendeu o Paraná Clube na última Série B, ganha força nos lados do estádio Beira Rio.

O jovem atleta de 23 anos pertence ao Palmeiras e estava no clube paranaense por empréstimo. Gabriel Dias está em final de contrato com o clube paulista e não deve renovar. O próprio atleta já teria conversado com pessoas próximas que estava em negociação com um clube de Porto Alegre. A direção colorada não confirmou nada até o momento.

Gabriel Dias disputou 47 partidas com a camisa do Paraná. Volante clássico, o atleta mantém suas atenções no sistema defensivo e marcou apenas três gols com a camisa do time paranaense.

Paraná Clube e Internacional já acertaram a negociação de dois atletas para a temporada 2018. O atacante Diego e o meia Alex Santana deixam o Inter por empréstimo para jogar a primeira divisão do Brasileirão pelo Tricolor da Vila. Alex Santana atuou pelo Paraná nesta temporada, mas o clube gaúcho pediu a volta do atleta. Sem oportunidades na equipe Colorada, Alex Santana pediu para voltar ao Paraná. Diego até iniciou o Campeonato Gaúcho jogando, mas ao longo da temporada acabou perdendo espaço no grupo. com Nico López, William Pottker, Leandro Damião e Roger o atleta não teria muitas chances de atuar em 2018 e vira aposta do Inter para 2019.

Felipe Gutiérrez

A direção do Inter está mantendo contato com o Real Bétis-ESP para tentar renovar o contrato de empréstimo do volante chileno Felipe Gutiérrez. A direção alega não ter os 2 milhões de euros (R$ 7,5 MI) solicitados pelo passe do jogador. Felipe Gutiérrez ainda não conseguiu se firmar no Inter. Em 20 jogos o atleta marcou apenas um gol e deu uma assistência. Atualmente o chileno é reserva de Edenílson.