As últimas movimentações do Internacional para a temporada 2018

Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional

A temporada 2017 terminou recentemente, mas o Internacional já planeja 2018 para obter êxitos em seu retorno a elite do futebol brasileiro. Reforços, jogadores que voltam de empréstimo e dispensas. Essa vem sendo a rotina do clube até o retorno das férias, previsto para o dia 02/01.



Além de efetivar Odair Hellman como treinador do clube, a direção Colorada já anunciou seu primeiro nome como reforço. Trata-se do atacante Roger, ex-Botafogo. Aos 32 anos, o atleta chega ao Inter para um recomeço. Diagnosticado recentemente com um tumor benigno na região dos testículos, Roger chega para suprir as ausências de Leandro Damião ao longo da temporada. Seu vínculo com o Inter será até o fim de 2019. A apresentação oficial deve ocorrer na reapresentação do grupo.

A comissão técnica vai se desenhando a cada dia. Nesta sexta-feira (1°), o clube anunciou através de nota oficial em seu site a contratação do preparador físico, Cristiano Nunes. Esta é a sua segunda passagem pelo Clube do Povo. Em 2014, ficou em 3º lugar no Brasileirão ao lado de Abel Braga. Além de Cristiano, Caíco meio-campo campeão da Copa do Brasil com o Inter em 92 foi contratado para ser o auxiliar de Odair.

Interesses colorados

Alguns nomes vêm sendo especulando no entorno do estádio Beira Rio. A exemplo de Roger, outro atleta pode deixar o Botafogo para vestir vermelho. Trata-se do meio-campista Bruno Silva.

Um dos destaques do clube da estrela solitária no ano tinha dado como certa sua transferência para o Cruzeiro. Porém, alguns detalhes acabaram não resultando no desfecho do negócio. Assim, o Inter entrou na disputa para ter o jogador e agora mineiros e gaúcho brigam para ter Bruno Silva.

O segundo nome a ser anunciado pelo Inter deve ser o de Gabriel Dias. O volante de 23 anos tem os seus direitos econômicos vinculados ao Palmeiras, mas disputou a Série B do Campeonato Brasileirão, pelo Paraná Clube.

Gringos à vista

A boa temporada do Lanús-ARG pode render frutos às finanças da equipe argentina. Apesar do segundo lugar na Copa Libertadores, seus atletas têm despertado interesse a outros clubes.

Segundo informações do Globoesporte.com, Alejandro Silva e Lautaro Acosta teriam despertado interesse do Internacional. No entanto, nenhuma proposta formal teria chego à mesa da cúpula dos Hermanos. Desde que vestia a camisa do Olímpia-PAR, Alejandro Silva já era interesse do Inter. À época, Marcelo Medeiros (atual presidente do Internacional), e Roberto Melo (seu vice-presidente de futebol), eram quem comandavam o futebol dos vermelhos, enquanto o uruguaio ainda atuava como lateral.

Acosta por sua vez, está pela primeira vez no radar colorado. Após um bom campeonato continental, o camisa 7 do Lanús chama atenção. Destaque do time de Jorge Almirón, Acosta balançou a rede em três oportunidades pela Copa Libertadores, assim como Alejandro Silva.