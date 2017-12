Internacional demonstra interesse no meia Walter Montoya, do Sevilla

Foto: Lucas Uebel/Getty Images

O Internacional está no mercado em busca de reforços para 2018 e o nome da vez é o de Walter Montoya. A direção colorada fez uma proposta de empréstimo com direitos econômicos pré-definidos para contar com o meia argentino.

Atualmente o jogador atua pelo Sevilla da espanha, mas está em baixa com o técnico Eduardo Berizzo. O meia de 24 anos teve destaque na Libertadores 2016 quando atuava pelo Rosario Central e chegou às quartas de final da competição, passando pelo Grêmio e sendo eliminado pelo campeão Atletico Nacional-COL, chamando a atenção pela intensidade, movimentação e qualidade de passes. Os dirigentes do clube espanhol e o empresário do atleta, Daniel Luzz, confirmaram o interesse e a proposta do Colorado para o jogador.

Por estar sendo pouco utilizado, Montoya pretende deixar o futebol europeu no fim deste ano. O argentino jogou apenas sete partidas nas últimas duas temporadas pelo Sevilla. Além destes fatores, a contratação de Guilherme Arana pelo clube espanhol faz com que o argentino perca mais espaço devido ao numero de atletas estrangeiros do clube.

Com a saída eminente do clube europeu, o jogador despertou interesse dos gigantes rivais argentinos Boca Juniors e River Plate que estariam dispostos a investir um alto valor no atleta. O Boca cogita investir 5 milhões de dólares (R$ 16,1 milhões) no jogador. O River Plate já adiantou que paga valor semelhante. O que complica a negociação com o Internacional que no momento não teria este poder aquisitivo. Além dos gigantes, o Rosário Central também deseja repatriar o jogador.