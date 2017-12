Internacional encara Boavista na estreia da Copa do Brasil 2018

Foto: Divulgação / CBF

O Internacional conheceu na tarde desta sexta-feira (15) o seu primeiro adversário na Copa do Brasil 2018. Em sorteio realizado no auditório da CBF, no Rio de Janeiro, o Inter caiu na Chave 2 junto com Boavista-RJ, Atlético-ES, Remo-PA, São Caetano-SP, Criciúma-SC, Cianorte-PR e ABC-RN. Na estreia o time Gaúcho enfrenta o Boavista, fora de casa, em jogo único. Colorado tem a vantagem de um empate para avançar para a segunda fase.

A Copa do Brasil 2018 inicia no dia 31 de janeiro e se estende até 17 de outubro. Conforme regulamento, as partidas da primeira fase acontecem em jogo único na casa do time pior ranqueado e o empate garante o visitante na próxima fase. A segunda fase também será de jogo único, mas a condição de mandante depende da chave. Passando pelo Boavista o Inter encara o vencedor de Atlético-ES x Remo-PA fora de casa. Caso termine empatado a partida vai para os pênaltis.

A CBF alterou o regulamento da Copa do Brasil para 2018. Entre as novidades está a extinção do gol qualificado. Além disso os clubes poderão inscrever atletas até a fase de quartas de final da competição. O time que conseguir ser o Campeão levará para seus cofres R$ 50 milhões. O vice leva R$ 20 milhões.

O Internacional estará voltando da Série B do Campeonato Brasileiro em 2018 e pode aproveitar a Copa do Brasil para se firmar novamente no cenário nacional. O Inter não vence uma competição nacional há 25 anos, quando venceu a própria Copa do Brasil em cima do Fluminense.