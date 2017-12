Resultado Lance de Craque 2017  (10 a 6)

Muito obrigado à você que nos acompanhou em mais uma jornada aqui pela VAVEL Brasil. Direto do estádio Beira Rio, uma chuva de gols na 4ª ediçção do Lance de Craque, evento beneficente idealizado e realizado por D'alessandro. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência e até a próxima.

44' QUE BUCHA: Iarley recebe dentro da área, corta para a perna direita e dispara um foguete para o fundo das redes.

35' GOLAÇO: Zé Roberto "entorta" o zagueiro e manda uma bomba no ângulo.

33' MAZZZÁÁÁ ALEMÃO DOS PAMPAS: Matheus Cavichioli tenta driblar Sandro Sotilli, e o centroavante tira a bola do goleiro e manda pro gol.

29' EMPATE DO ESPERANÇA. GOOOOOOLL: Após boa chegada do Esperança, Iarley pegou o rebote de Matheus e mandou para o fundo da rede.

25' VIRADA DO SOLIDARIEDADE. GOOOOOOLLL: Paloma recebeu na frente do gol, e de carrinho mandou para rede.

23' GOOOOLLL. D'ALESSANDRO EMPATA: O meia argentino recebeu na entrada da área e mandou pro gol.

22" MATHEEEEEEEEUUUUSSS: Na cobrança da penalidade, Sandro Sotilli escolheu o canto direito, e mandou à meia altura. No entanto, Lá estava Matheus para espalmar para escanteio.

21' PÊÊÊNALTI PARA O ESPERANÇA: O juiz deu penalidade máxima após jogada perigosa da zaga do Solidariedade.

18' GOL. DE NOVO ELE: Fabiano Costa recebeu na área e descontou para o Solidariedade. 5 a 4.

15' QUE CLASSE, QUE ESTILO, QUE GOLAÇO: Rubén Paz recebe na entrada da área e de cavadinha mandou o ângulo de Matheus.

13' GOL DO SOLIDARIEDADE: Fabiano recebe na área e manda para o fundo do gol.

7' IMPEDIMENTO MARCADO: Paloma recebe dentro da área e manda para o gol. O árbitro pede o auxilio do vídeo que confirma a posição irregular.

0' Recomeça o jogo. Saída para o Solidariedade.

Escalação do Solidariedade para o segundo tempo: Matheus Cavichioli; Fabiano Boxer, Maidana, Yepes e Chiquinho; Magrão, Tony Pacheco, D'alessandro e Fabiano; Paloma e Dilsinho.

45' SEM TEMPO PARA ACRÉSCIMOS, FIM DE PRIMEIRO TEMPO.

44' GOOOOL DO SOLIDARIEDADE: Oscar arranca desde o meio-campo, invade a área e finaliza para o fundo do gol.

38' MOMENTO MEMORÁVEL: Zé Roberto (Esperança) sofre falta em frente à área adversária, quase em cima da linha. Torcedores jogadores pediram para que Zico, treinador do Solidariedade no jogo de hoje, efetua-se a cobrança. Os treinadores (Zico e Vanderlei Luxemburgo) trocaram de camisas dentro do campo. Na cobrança, o "galinho" mandou ao lado do ângulo e quase marcou para o Esperança.

33' GOOOOOOLLL DO Solidariedade: Oscar chegou à linha de fundo e cruzou com desvio. A bola sobrou em Alex que descontou para os vermelhos.

32' Gol tecnológico: Após tabela, Zé Roberto recebeu livre na área e mandou uma bomba para estufar a rede. Porém, o auxiliar invalidou o gol e Anderson Daronco teve de usar o Árbitro de vídeo, que validou o gol de Zé Roberto.

30' Bela defesa de Danilo Fernandes: Oscar arrancou invadiu a área pela esquerda. Na conclusão, o meia bateu rasteiro e Danilo com o pé, salvou o Esperança.

26' QUE PINTURA. GOOOOOOLLLL: Taison arracou desde de o meio-campo. O atacante, em velocidade, driblou Yepes e ficou cara a cara com Renan. Taison limpou o arqueiro e só empurrou para as redes, marcando o terceiro para o Esperança.

23' Substituição no Solidariedade: Sai Diego Aguirre para entrada de Daniel Carvalho.

16' De novo ele: GOOOOOOLLLLL: Apos defesa, Danilo Fernandes aciona Taison. O atacante avança pela esquerda e vê Recoba na ponta direita da área. O uruguaio puxa para esquerda e de fora da área manda no lado esquerdo de Renan, ampliano para o Solidariedade.

10' GOLAÇOOOOO!!!!! Na sequência do lance anterior, a equipe do Esperança saiu para o Contra-ataque. Na frente da área, Recoba recebeu e de cavadinha mandou para o fundo das redes.

10' DANIIIIIILOOOOOOOO FERNANDES!!!!! Alex arraca pelo meio do campo. Ao chegar na frente da área vê Nico López livre. o Uruguaio fica cara a cara com Danilo, e na finalização o goleiro fez uma ótima defesa para o Esperança.

6' CHUTOU FRAAAACO!!! Hernán Díaz recebeu dentro da área pela direita e tocou para D'alessandro. O meia argentino bateu fraco e perdeu a chance para o Esperança.

3' UHHHHHH!!! Após troca de passe, Alan Ruschel recebeu de Óscar na ponta esquerda da área. O lateral cruzou por baixou mas a zaga mandou para escanteio.

0' Bola rolando no estádio Beira Rio. Saída do Esperança.

A torcida entoa o canto "Dale D'alessandro".

Agora, os jogadores estão perfilados e D'alessandro faz agradecimentos pela presença dos torcedores.

No momento das escalações, os nomes de D'alessandro, Guiñazú, Oscar, Renane Edenílson, foram os mais ovacionados pela torcida. Paulo Nunes, campeão da Libertadores de 95 pelo Grêmio foi vaiado por grande parte dos presentes.

Solidariedade (Vermelho): Renan; Bolívar, Lúcio, Yepes e Alan Ruschel; Magrão, Guiñazú, Alex e Oscar; Diego Aguirre e Nico López; Técnico: Zico.

Esperança (Branco): Danilo Fernandes; Hernán Díaz, Coloccini, Mauro Galvão, Victor Cuesta e Zé Roberto; Edenílson, D'alessandro e Romagnoli; Recoba e Taison; Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Agora a exibição da escalação das equipes nos telões do Beira Rio.

(Foto: Júlia Vargas)

Neste momento, crianças estão sentadas à frente do túnel onde passam os jogadores. Elas esperam a entrada dos atletas.

Torcedores aos poucos começam a se acomodar nas cadeiras do Beira Rio.

Além de D'ale, Zé Roberto, Bolívar, Sandro Sotili, Daniel Carvalho, Guiñazú e outros também já estão no estádio. O ex-jogador Zico, chegou e concedeu entrevistas para imprensa na zona mista.

Há pouco, o organizador e idealizador do Lance de Craque, Andrés Nicolás D'alessandro chegou ao estádio Beira Rio. O argentino chegou na zona mista e conversou com lguns repórteres.

Diratemente do estádio Beira Rio, iremos trazer todas as informações que antecedem a partida. Lembrando que a bola rola a partir das 20 horas.



Atacantes Taison Atacante do Shaktar Donetski Paulo Nunes Ex-Atacante do Grêmio Iarley Ex-atacante do Inter Sandro Sotili Ex-atacante do Inter Nico López Atacante do Inter Diego Aguirre Ex-atacante e treinador do Inter Juan Pablo Ángel Ex-Atacante do Atlético Nacional Daniel Carvalho Atacante do Pelotas Paloma Atacante do Time feminino do Inter

Meias-ofensivos Andrés D'alessandro Meia do Internacional Recoba Ex-Meia da Inter de Milão Pity Martínez Meia do River Plate Rubén Paz Ex-Meia do Inter Leandro Romagnoli Meia do San Lorenzo Luciano Galetti Ex-Meia do Zaragoza Alex Ex-Meia do Coritiba Oscar Meia do Shanghai SIPG Tony Pacheco Ex-Meia do Peñarol

Volantes Tinga Ex-Volante da dupla Grenal Edenílson Volante do Inter Verón Presidente e ex-Volante do Estudiantes Gabi Volante do time Feminino do Inter Magrão Ex-Volante do Inter Astrada Ex-Volante do Grêmio Guiñazú Volante do Talleres e ex-Inter Fabiano Costa Ex-volante do Inter Fabiano Boxer Lutador de MMA

Zagueiros Maidana Zagueiro do River Plate Victor Cuesta Zagueiro do Inter Mauro Galvão Ex-Zagueiro do Grêmio índio Ex-Zagueiro Coloccini Zagueiro do San Lorenzo Lúcio Ex-Zagueiro do Inter e da Seleção Brasileira Diego Polenta Zagueiro do Nacional-URU Mario Yepes Ex-Zagueiro da Seleção Colombiana Ayala Ex-Zagueiro do Boca Juniors

Laterais Wanderlei Silva Lutador de MMA (Lateral direito) Hernán Díaz Ex-Lateral direito do River Plate Zé Roberto Ex-Lateral esquerdo do Grêmio Gabriel Ex-Lateral direito da Dupla Grenal Bolívar Ex-Lateral direito e zagueiro do Inter Alan Ruschel Lateral esquerdo da Chapecoense Chiquinho Ex-Lateral esquerdo do Inter

Diferente de muitos dos convidados, os quatro arqueiros seguem em atividade profissionalmente. Pelo Esperança, Danilo Fernandes é titular no Internacional. Enquanto Batalla é o camisa 1 do River Plate. Já pelo Solidariedade, Renan é reserva no Goiás e Matheus Cavichioli é titular do Juventude.

Goleiros Danilo Fernandes Internacional Augusto Batalla River Plate Renan Goiás Matheus Cavichioli Juventude



Agora, vamos apresentar os protagonistas que fazem deste jogo um espetáculo, dentro e fora de campo. Ao toal são 44 jogadores. Estes serão dividos em duas equipes. São elas: Esperança e Solidariedade. Vamos começar apresentando os goleiros.

Diversos nomes do futebol Sul Americano pisarão no gramado do estádio Beira Rio. Além da causa, essa é uma oportunidade para torcedores verem de perto grandes estrelas do esporte.

Outro propósito do evento é união dos torcedores de Grêmio e Internacional dividindo as arquibancadas. Assim, para deixarem de lado a rivalidade em prol de uma causa social.

Este ano, sete instituições serão beneficiadas pelo Lance de Craque. São elas: Instituto do Câncer Infantil, Centro Social Marista, Hospital da Criança Santo Antônio, Casa do Menino Jesus de Praga, Instituto da Criança com Diabetes, Instituto Santa Terezinha e Lar Santo Antonio.

Boa tarde, amigos da Vavel Brasil! Hoje, diretamente do estádio Beira Rio, estaremos trazendo tudo sobre a 4ª edição do Lance de Craque, evento idealizado pelo camisa 10 do Inter, Andrés D'alessandro. O evento tem como finalidade ajudar instituições de crianças carentes. Toda renda será revertida para doações a essas instituições.