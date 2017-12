D'Alessandro anuncia times do Lance de Craque e comemora sucesso do evento

Getty Images

Na noite deste sábado (16), acontece a 4ª edição do tradicional evento Lance de Craque, organizado pelo jogador D'Alessandro, do Internacional. Será um dia cheio para os torcedores de Porto Alegre: horas antes, às 15h, o Grêmio joga a final do Mundial de Clubes contra o Real Madrid.

Questionado sobre a proximidade dos eventos e a rivalidade Gre-Nal, D'Ale afirmou que o evento não tem camisa. "Eu sei que é inevitável relacionar o Lance de Craque com o Inter porque eu sou embaixador e jogador do time há 10 anos, mas a gente sempre tenta chamar o torcedor gremista. Aqui nós não estamos ajudando o Inter ou o Grêmio, nós estamos ajudando crianças e instituições que precisam", declarou. "Peço para se comportarem. E no nosso jogo, curtir a festa e aproveitar as personalidades que vieram de outros lugares. Que cada um aproveite o seu jogo, faça a festa, mas que não passe do limite."

Sobre a renovação com o time colorado, o capitão se disse muito feliz com a oportunidade. "Assino o contrato muito feliz e contente de poder estender a minha carreira no clube; de poder continuar mostrando o meu trabalho. Não sei se vão ser esses dois os últimos dos anos da minha carreira, mas o Inter me proporciona essa alegria de jogar mais dois anos, de vestir a camisa e de continuar ajudando dentro de campo, que é o meu trabalho, mas fora de campo também dando suporte para os mais jovens."

Por último, D'alessandro comentou sobre a corneta dos jogadores do Grêmio na comemoração do Tri da Libertadores, dizendo que é a favor, como o binóculo dele com o Renato, mas que não gosta quando passa dos limites, quando é grosseiro. Também, elogiou a forma de jogar de Luan e surpreendeu ao falar sobre a final do mundial.

"Eu verei. Estarei na correria, mas é um jogo importante para o futebol brasileiro. Não posso fugir do que representa para o futebol brasileiro. Eu me sinto brasileiro pela família e tudo. Falo porque sinto. Não falarei o resultado. Não posso passar do limite, mas representa. Representa para 49% porque 51% é nosso. Eu defendo meu clube", declarou.

Time Esperança (branco)

Goleiros: Danilo Fernandes e Augusto Batalla;

Laterais-direitos: Wanderlei Silva e Hernán Díaz;

Zagueiros: Maidana, Victor Cuesta, Mauro Galvão, Índio e Coloccini;

Lateral-esquerdo: Zé Roberto;

Volantes: Tinga, Edenilson, Verón e Gabi (time feminino do Inter);

Meias: D'Alessandro, Recoba, Pity Martinez, Romagnoli e Luciano Galletti;

Atacantes: Taison, Paulo Nunes, Iarley e Sandro Sotilli;

Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Time Solidariedade (vermelho)

Goleiros: Renan e Matheus Cavichioli;

Laterais-direitos: Gabriel e Bolívar;

Zagueiros: Lúcio, Diego Polenta, Mário Yepes e Ayala;

Laterais-esquerdos: Alan Ruschel e Chiquinho;

Volantes: Magrão, Astrada, Guiñazu, Fabiano Costa e Fabiano Boxer (MMA);

Meias: D'Alessandro, Alex, Oscar e Tony Pacheco;

Atacantes: Nico López, Diego Aguirre, Ángel, Daniel Carvalho e Paloma (time feminino do Inter);

Técnico: Zico.